Sophie Bourgeois : le privilège d’avoir été Kounga dans «Cornemuse»

Même si elle a toujours beaucoup joué dehors, Sophie Bourgeois s’est laissée émouvoir par la télévision, surtout en regardant, enfant, des histoires tristes. Des années plus tard, la comédienne a grandement redonné aux enfants, se transformant en Kounga pour le succès «Cornemuse». Retour dans le passé.

Sophie, quelles émissions jeunesse vous ont marquée et pourquoi?

«"Candy", "Démétan", "La petite grenouille", "Belle et Sébastien" et "Maya l’abeille".

Il y avait quelque chose de triste dans ces émissions. Elles me faisaient pleurer et prendre conscience que j’étais chanceuse d’avoir des parents en vie, même s’ils étaient séparés, et que ma vie était plutôt facile et abondante.»

Quels sont vos plus beaux souvenirs liés à l’enfance?

«Le chalet à la campagne avec mon père, les baignades dans le lac, la pêche, les marches en forêt, les feux extérieurs et la guitare que mon père et mon frère jouaient. On chantait en famille. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je ne joue pas d’instrument; j’ai toujours eu deux guitares auprès de moi. De mon côté, j’ai développé la voix, le chant. Et c’est encore ainsi dans nos soirées familiales, on chante!»

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune?

«Non, et c’est encore ainsi. Je jouais dehors, et c’est encore ainsi.»

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

«Le Petit Castor.»

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

«Que j’ai aimé jouer! Et non que j’aurais aimé jouer. Kounga [de l’émission "Cornemuse", NDLR], bien sûr. Je me trouve privilégiée d’avoir fait partie de cette si belle émission pour enfants qui a été diffusée pendant près de 20 ans, qui a eu une grande influence dans la vie de tant d’enfants et qui a même été un outil pédagogique. Je n’oublierai jamais tous les enfants que nous avons accompagnés dans la maladie, dans la mort ou dans la guérison. C’est une grande chance d’avoir vécu tout ça.»

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants?

«L’Univers tout court! Le spatial. Celui des planètes, des constellations, de la Voie lactée et des galaxies.»

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

«Il y a tellement de chaînes et de choix, maintenant. C’est bien, dans le sens où il y a désormais beaucoup de possibilités, mais je suis vraiment nostalgique du temps où nous étions tous ralliés par nos trois chaînes principales – Radio-Canada, TVA et Télé-Québec – qui ne portaient évidemment pas ces noms à l’époque. On avait une espèce de sentiment d’appartenance. Je m’ennuie énormément aussi du temps où regarder le hockey était accessible à tous...»

Sophie Bourgeois tient la vedette de la pièce «Camping tout inclus», présentée jusqu’au 11 septembre au Théâtre des Hirondelles, à Saint-Mathieu-de-Beloeil. Elle y partage la scène avec Sylvie Potvin, Patrice Coquereau, Denis Houle et Jean-Marc Dalphond. Horaires et billets des représentations: theatredeshirondelles.com.