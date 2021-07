Allègement des mesures sanitaires: des tenanciers de bars heureux et des leaders religieux déçus

Les assouplissements sanitaires de Québec soulagent les propriétaires de bars en leur permettant de servir de l’alcool un peu plus tard, mais déçoivent des leaders religieux qui croient qu’il y a deux poids deux mesures dans le traitement qui leur est réservé.

« C’est vraiment capital »

Pouvoir servir de l’alcool jusqu’à 1 h est une excellente nouvelle pour Pier Bourque. L’un de ses deux bars, le Nacho Libre, se retrouvait dans le « chaos » à minuit, car son équipe d’employés, dont font partie Sébastien Poulin et Gabrielle Bourque, devait gérer de lourdes commandes de clients qui faisaient le plein d’alcool pour deux heures tout en devant fermer la terrasse. « Ça rend ça plus simple », résume M. Bourque. Pour son autre bar, la Taverne Cobra, c’est un assouplissement « vraiment capital », car la plupart des clients arrivent peu avant minuit. « Tous les bars de la ville où la clientèle arrive plus tard vont sans doute voir cette heure additionnelle d’un très bon œil. »

Une heure de plus pendant Fierté Montréal

Les bars du Village gai, qui s’attendent à une affluence monstre dans la semaine de Fierté Montréal, ont eu quelque chose à se mettre sous la dent avec l’annonce du gouvernement. « Je suis content du pas qu’ils font pour nous aider. On ne peut pas tout demander non plus », dit Danny Jobin, propriétaire du Date Club, qui s’attend tout de même à devoir refuser des centaines de personnes au cours des festivités.

« Les gens ne sont pas prêts à rentrer »

Au Bar Suzanne, sur Le Plateau-Mont-Royal, le propriétaire Olivier Farley souligne qu’une bonne partie de sa clientèle part tôt puisqu’il s’agit aussi d’un restaurant. Mais il croit que l’assouplissement changera la donne le week-end. « Je suis très content. À minuit, le vendredi soir, les gens ne sont pas prêts à rentrer. » Il espère ainsi tirer profit de l’engouement qui s’est fait sentir dans son établissement depuis le début de l’été. « Il n’y a pas de touristes en ville, mais je suis agréablement surpris de l’affluence. »

« Les parents pauvres des assouplissements »

Le modérateur de la Table interreligieuse de concertation du Québec, Mgr Pierre Murray, ne mâche pas ses mots pour exprimer sa déception quant à cet assouplissement qui permet 500 personnes à l’extérieur pour les lieux de culte. « Ça ne change strictement rien. Depuis un certain temps, les lieux de culte demeurent les parents pauvres des assouplissements. Dans certains endroits, on peut accueillir jusqu’à 7500 personnes à l’intérieur. C’est toujours ce même deux poids deux mesures. » Un point de vue partagé par l’imam Hassan Guillet. « Ça nous laisse un peu sur notre faim au point de vue du respect et de la reconnaissance du rôle positif que peuvent jouer les lieux de culte dans la société », déplore-t-il.