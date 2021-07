Amusante visite de Régis Labeaume à «Sucré Salé»

Jamais terne en entrevue, le maire de Québec, Régis Labeaume, a partagé un amusant moment avec Patrice Bélanger, auquel on assistera dans l’émission de «Sucré Salé» de lundi.

Installé avec son invité au sommet du mât du Stade olympique, l’animateur a questionné M. Labeaume sur une multitude de sujets. On apprendra ainsi en cours d’entretien que ce dernier aime le multiculturalisme de Montréal, qu’il écoute du Pink Floyd dans son bureau et qu’il voue une affection particulière aux projets de l’amphithéâtre et du tramway de Québec.

PHOTO COURTOISIE / Société Nouvelle de Production 2 et TVA

Son émotion lors de son assermentation à titre de 37e maire de la Ville de Québec, en 2007 («J’avais braillé comme une vache!»), son franc-parler et son incapacité à mentir («Ça n’a pas toujours été élégant, ça n’a pas toujours été champion, mais j’ai dormi la nuit!»), son envie sincère de se reposer pendant une longue période en quittant la vie politique en novembre prochain («Je suis tanné de me voir la face (...). Je veux avoir l’intelligence de prendre un vrai "break"»), la possibilité d’une future carrière dans les médias («Je ne ferai aucun média à Québec. J’ai été maire de Québec, ça serait indécent...»), les sacrifices et les mauvais côtés inhérents à ses prestigieuses fonctions: fidèle à son habitude, Régis Labeaume n’esquive aucune question à «Sucré Salé».

Le politicien aura même droit à une surprise exclusivement pour lui... quelque part dans le ciel de Montréal. À suivre...