Athlètes trans aux Jeux: loin de faire l’unanimité

Je reconnais être fasciné par le sujet. On autorise la participation des athlètes trans aux Jeux olympiques depuis 2004, mais, cette année, c’est la première fois que des délégations en intègrent.

Des médias se sont intéressés à Quinn, qui évolue pour l’équipe canadienne de soccer, ainsi qu’à Laurel Hubbard, qui représente la Nouvelle-Zélande en haltérophilie. Déjà, les jeux de Tokyo se démarquaient par le nombre record d’athlètes s’identifiant à la communauté LGBTQ, mais la participation d’athlètes trans, surtout celle de Hubbard, a entraîné beaucoup de réactions un peu partout dans le monde.

Puisque mes interventions dans les médias se concentrent d’abord et avant tout sur l’histoire et la société américaines, je me suis intéressé ce matin à un sondage effectué par la firme Momentive et qui a été relayé par le site Axios. Que pensent les Américains de la participation des trans aux Jeux?

Avant même de regarder les résultats, je m’attendais à l’habituelle fracture entre les républicains et les démocrates. Si mon préjugé de départ s’est confirmé, les chiffres divulgués démontrent bien que le sujet divise ou fait réfléchir au-delà de la filiation à une formation politique.

Si les démocrates sont nettement plus ouverts à la participation de l’athlète selon le sexe auquel il s’identifie maintenant, je note que 33% des répondants de ce groupe ne se sentent pas à l’aise de répondre. La thématique est relativement récente et les données sont sommaires.

Chez les républicains, plus de la moitié des répondants croient que l’athlète devrait participer selon le sexe à la naissance. Ils sont cependant plus nombreux que la moyenne nationale à affirmer que les athlètes trans ne devraient pas être invités aux Jeux.

En ce qui concerne les indépendants, ils se situent à mi-chemin entre les positions de ceux qui appartiennent aux deux grandes formations politiques. Ils sont cependant légèrement plus nombreux que les démocrates à ne pas être en mesure de prendre position.

Je ne sais pas où vous vous situez sur cet enjeu, mais je crois que sur ce sujet, je rejoindrais ceux et celles qui ne peuvent se prononcer pour le moment. Si je souhaite qu’une personne puisse pleinement se réaliser selon le sexe auquel elle s’identifie, les données scientifiques disponibles ne me convainquent pas qu’un ou une athlète trans ne jouit pas d’un avantage sur ses rivaux ou rivales.

Pour le moment, le Comité international olympique exige que la transition de l’athlète ait été effectuée quatre ans avant les Jeux, et on vérifie soigneusement le taux de testostérone. C’est ce qu’on a fait dans le dossier de l’haltérophile Hubbard.

Par contre, d’autres athlètes féminines ont dénoncé le fait qu’en ayant atteint la puberté comme homme, Laurel a développé une musculature et une densité osseuse qui lui confèrent un avantage certain.

Je vais donc continuer à m’intéresser aux performances de Quinn et Hubbard, en me réjouissant qu’elles puissent vivre leur rêve olympique. Je vais cependant poursuivre ma réflexion et mes lectures. Si on décloisonne le sport et qu’on permet aux exclus de rêver, il ne serait pas souhaitable de créer par la même occasion des inégalités. Rectifier une erreur ou une injustice par une autre?

Les deux athlètes contribuent donc à nourrir les réflexions et leurs résultats permettront aux scientifiques de poursuivre leurs travaux. Je souligne, en terminant, que les deux femmes sont parfaitement conscientes du moment historique, mais également des réserves exprimées par d’autres athlètes. En fouillant un peu sur les moteurs de recherche, vous pouvez retrouver leurs commentaires et analyses. Elles sont articulées et toujours pertinentes.