Basketball à Tokyo: une défaite en début de tournoi pour les Canadiennes

Malgré une récolte de 19 points de la Québécoise Nirra Fields, les Canadiennes se sont inclinées 72 à 68 devant la Serbie dans leur premier match du tournoi de basketball des Jeux olympiques de Tokyo, lundi.

• À lire aussi: Jeux olympiques de Tokyo: Jessica Klimkait marque l’histoire du judo canadien avec le bronze

• À lire aussi: Tokyo 2020: moments magiques à la piscine

• À lire aussi: Une première médaille d’or pour le Canada à Tokyo

Un lancer franc de Shaina Pellington avec 10 secondes à écouler a permis aux représentantes de l’unifolié de s’approcher à deux points des Serbes, mais celles-ci ont mis un terme à ce duel grâce à un tir de deux points de Jelena Brooks à deux secondes de la fin.

Les Canadiennes affronteront maintenant la Corée du Sud jeudi matin, puis l’Espagne deux jours plus tard. Au terme de la ronde préliminaire, les huit meilleures équipes sur 12 passeront en quart de finale.

L’Italie ne fait pas le poids

À Yokohama, le Canada a remporté son dernier match du tournoi préliminaire de softball féminin en venant à bout de l’Italie 8 à 1.

Jen Gilbert a amorcé le bal offensif avec un circuit en deuxième manche. Les Canadiennes ont ensuite profité de quelques erreurs et des mauvais lancers en cinquième et sixième manches pour ajouter six points au tableau.

Le Canada disputera ainsi le match de la médaille de bronze mardi après-midi. Les joueuses croiseront le fer avec le Mexique, qui a vaincu l’Australie au dernier match de la ronde préliminaire.

Au pied du mur

Au rugby à sept, le Canada a subi une deuxième défaite en moins de 24 heures chez les hommes et s’est compliqué la tâche pour la suite.

Étant défaits 28 à 14 par les Fidji, les représentants de l’unifolié devront absolument vaincre le Japon, mardi matin, et espérer un peu d’aide pour poursuivre leur chemin.

Les Canadiens ont également encaissé un deuxième échec en autant de rencontres en volleyball, cette fois en quatre manches de 23-25, 25-23, 25-23 et 25-20 contre le Japon.

Les volleyeurs peuvent toutefois respirer un peu mieux que leurs compatriotes du rugby, puisqu’ils ont encore trois matchs pour grimper dans le top 4 du groupe A. Les Iraniens seront leurs prochains adversaires, mercredi.

L’histoire est semblable en water-polo, cette fois chez les femmes. Elles ont perdu 14 à 10 devant les Espagnoles. Les Québécoises Axelle Crevier (1), Élyse Lemay-Lavoie (3) et Shae La Roche (2) se sont démarquées à l’attaque.

Les nageuses seront en quête d’une première victoire mercredi, face à l’Afrique du Sud.