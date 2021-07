Basketball féminin: le Blizzard attire les regards au Maryland

Le pari du Séminaire Saint-François, de faire évoluer ses meilleures joueuses de basketball en dehors de la structure du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), semble déjà apporter des dividendes .

Dans un des derniers gros tournois estivaux aux États-Unis (Best of Maryland), le Séminaire Saint-François a fait écarquiller bien des regards par ses résultats. La nouvelle équipe excellence du Blizzard s’est inclinée en quart de finale du tournoi face à la formation d’Homestead, située en Indiana. L’entraîneur David Levasseur était très satisfait de ses joueuses.

«Nous avons perdu par quatre points et le match a été chaudement disputé. Ils avaient dans leur rang Ayanna Patterson qui a déjà donné son accord pour jouer avec la puissance des Huskies de Connecticut en 2022. Elle est déjà capable de dunker sans problème et c’est pour jouer contre ce genre d’opposition que nous sommes ici. Ce serait impossible de le faire en restant au Québec.»

Selon le responsable du basketball du Blizzard, les résultats de sa formation à ce tournoi viennent confirmer que la bonne décision a été prise plus tôt cet été de sortir des cadres du RSEQ.

«Nous avons été invaincues en phase préliminaire avec quatre victoires aucune défaite. Notre victoire de samedi soir était face à une équipe qui avait terminé dans le top 4 de l’état de Pennsylvanie et la formation a exactement le même club que l’an dernier. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans les meilleures formations aux États-Unis, mais nous sommes capables de jouer contre ces équipes sans avoir l’air fou. On mérite d’être sur le même terrain. Le directeur du tournoi était très satisfait de notre prestation ce qui augure bien pour recevoir une nouvelle invitation l’an prochain.»

Dans la mire de la NCAA

Un aussi gros tournoi a permis aux basketteuses québécoises de se produire devant 104 entraîneurs d’universités américaines. Plusieurs universités prestigieuses étaient du lot comme Michigan, Purdue, Maryland et UCONN.

«C’est interdit pour les entraîneurs NCAA de venir parler à nos joueuses à cette période de l’année. Cependant, je suis convaincu qu’il va y avoir de l’intérêt rapidement. Je devrai sûrement fournir de l’information supplémentaire sur Anaïs Trempe qui a été ma joueuse la plus solide du tournoi, Kayla Couturier et Anaïs Levasseur. Le but est de se faire voir et c’est exactement ce que nous avons accompli.»

Le plaisir de jouer

L’entraîneur était également ravi de voir ses joueuses renouer avec la compétition. «Les sourires sur les visages étaient évidents. Ça fait vraiment du bien. L’esprit d’équipe est de retour et le voyage a été très formateur pour nos joueuses plus jeunes qui comprennent maintenant le niveau de jeu auquel on s’attend.»