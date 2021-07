Climat toxique: Sue Montgomery suspendue sans rémunération

La mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, a finalement écopé d’une suspension de 120 jours en raison du climat de travail toxique qui régnait au sein de son bureau, a stipulé la Commission municipale du Québec, lundi.

La suspension, qui entrera en vigueur mardi, signifie donc que Mme Montgomery ne pourra plus siéger avant les élections municipales qui se tiendront en novembre prochain et qu’elle ne touchera pas de rémunération d’ici là.

La suspension tombera cependant si elle est réélue, est-il précisé dans le jugement de la Commission.

Le juge administratif Alain R. Roy a conclu, au terme de son analyse du dossier, que l’élue municipale a manqué de respect à plusieurs reprises à deux de ses employés, tout en «ayant refusé ou négligé d’adopter les moyens nécessaires pour mettre en place un climat de travail exempt de harcèlement».

Un total de 11 manquements déontologiques qui auraient pu totaliser jusqu’à 390 jours de suspensions ont été retenus par le juge, qui a finalement décidé de ramener la durée de la suspension à un maximum de 120 jours, acquiesçant ainsi à la suggestion du procureur affecté au dossier.

Cette décision marque tout un nouveau tournant dans la saga entourant Sue Montgomery et son ancienne cheffe de cabinet, Annalisa Harris, accusée d’avoir harcelé deux employés de l’arrondissement dans un rapport de la Division du respect de la personne de la Ville de Montréal.

La mairesse s’est toujours opposée au renvoi de Mme Harris, ce qui avait mené à son expulsion de Projet Montréal, le parti de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Sue Montgomery avait indiqué, au début de juillet, avoir l’intention de s’adresser à la Cour supérieure du Québec pour faire valoir ses droits. La mairesse indépendante cherche aussi à se faire réélire sous la bannière du parti Courage – Équipe Sue Montgomery, pour lequel se présente aussi Annalisa Harris à titre de conseillère municipale.