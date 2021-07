Plus de 500 000 inscriptions en 48h, la loterie vaccinale submergée

Malgré quelques ratés techniques, depuis dimanche, plus de 500 000 Québécois ont réussi à s’inscrire au concours vaccinal organisé par Loto-Québec et le ministère de la Santé afin d’encourager les gens à se faire vacciner.

Au cours de la seule journée de dimanche, un peu moins de 300 000 inscriptions ont été effectuées sur le portail internet qui permet aux Québécois d’obtenir leur preuve vaccinale et de participer au concours Gagner à être vacciné.

À 8 h, lundi matin, 65 548 inscriptions additionnelles avaient été enregistrées. En fin d’après-midi, à 16 h, le nombre total de personnes inscrites atteignait 519 242.

Vingt-quatre heures après l’ouverture des inscriptions, une mise en garde prévenant des difficultés causées par l’achalandage élevé était toujours affichée sur le portail.

« Le site d’inscription au concours a été 20 fois plus sollicité que d’habitude. Nous sommes conscients qu’il y a eu des pannes sur le site. On continue de s’adapter à l’afflux et à améliorer le système », a commenté le porte-parole du ministère de la Santé Robert Maranda.

Un « flop », considère le PQ

Le porte-parole péquiste en matière de santé, Joël Arseneau, craint que toute cette opération ne soit un grand « coup d’épée dans l’eau », alors qu’on voit la vaccination stagner chez les jeunes.

« [Les difficultés techniques rencontrées], ça confirme le flop de cet exercice marketing qui, selon nous, n’était pas la voie à suivre pour atteindre l’objectif des taux de vaccination », a réagi le député des Îles-de-la-Madeleine, qui presse le gouvernement de mettre de l’avant d’autres initiatives afin de stimuler la vaccination.

Avis partagé par son homologue libérale, la députée Marie Montpetit.

« La loterie caquiste de la COVID-19 devait inciter les gens à aller se faire vacciner. Cependant, depuis son annonce, les résultats promis ne sont pas au rendez-vous », a-t‐elle commenté.

« Les sommes investies auraient pu être utilisées de façon plus déterminante pour les patients et le personnel de la santé », croit la porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé.

Un « succès » pour le PM

Le taux de pleine vaccination, qui a franchi les 60 % chez les 12 ans et plus, lundi, se situe maintenant à 36 % chez les 18 à 29 ans.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le premier ministre François Legault a demandé un effort additionnel aux Québécois pour atteindre l’objectif d’une couverture vaccinale de 75 %, avec deux doses, d’ici le 31 août.

« Un succès », a plus tard commenté le premier ministre, en relayant que plus de 500 000 personnes se sont inscrites au concours vaccinal.

Le Québec franchit le cap du 60% des 12 ans et plus vaccinés avec 2 doses.

Encore un effort pour monter ça à 75%! https://t.co/hXhURIQfIa — François Legault (@francoislegault) July 26, 2021

Concours Gagner à être vacciné

Inscription (une seule fois pour tout le concours) sur le portail de preuve vaccinale à l’adresse quebec.ca/concoursvaccination

Tirages à venir :

Adultes

Chaque vendredi du mois d’août, 150 000 $ en argent parmi ceux qui ont reçu une première dose de vaccin

Le 3 septembre, un lot de 1 million $ parmi ceux qui auront reçu deux doses en date du 31 août

Jeunes (entre 12 et 17 ans)

Chaque vendredi du mois d’août, deux bourses d’études de 10 000 $ parmi ceux qui ont reçu une première dose.

Le 3 septembre, 16 bourses d’études de 20 000 $ chacune parmi ceux qui auront reçu deux doses en date du 31 août.

