«Des cailloux plein les poches» : un duo puissant et généreux

Le puissant duo que forment André Robitaille et Jean-Michel Anctil dans la pièce «Des cailloux plein les poches » transporte habilement les spectateurs vers les contrées de Charlevoix, dans un voyage qui éveille l’imaginaire et les émotions.

André Robitaille et Jean-Michel Anctil agissent comme de véritables complices dans «Des cailloux plein les poches», alors qu’ils sont seuls à partager la scène pendant plus d’une heure et quart, sans interruption.

Comme personnage principal, ils jouent tous les deux le rôle d’un figurant au sein d’une production cinématographique qui se déroule dans un village de Charlevoix.

Or, durant toute la pièce, les deux comédiens changent continuellement de rôles, en incarnant tous les personnages de l’histoire, que ce soit une actrice vedette, un réalisateur chevronné, un vendeur de drogue, etc. Au total, ils en interprètent une quinzaine.

La rapidité avec laquelle André Robitaille et Jean-Michel Anctil réussissent à se mettre dans la peau des hommes et des femmes qu’ils jouent est impressionnante. Il suffit parfois d’enfiler une tuque ou une casquette, d’emprunter une nouvelle posture ou encore de prendre une voix mielleuse ou un accent «à la française»... et les voilà transformés. S’ils doivent changer de costume, les deux comédiens le font à la vue de tous.

Montagne russe d’émotions

De plus, l’émotion passe bien dans la salle. La générosité avec laquelle le tandem se livre donne envie de les suivre dans leurs aventures, qui sont marquées par un drame.

Le suicide d’un jeune du village, qui entrevoit son avenir comme agriculteur déchu, ébranle les deux figurants, bouleverse la production en cours et plonge le public dans un sentiment de tristesse.

Cependant, dans ce feu roulant de scènes, les spectateurs se surprennent vite à s’émerveiller des beautés rurales imagées par les acteurs ou à rire de l’une des nombreuses blagues de la pièce.

Par exemple, le personnage principal de Jean-Michel Anctil possédait, avant de devenir figurant, un club vidéo qui a fait faillite à cause de Netflix. À plusieurs reprises, il exprime sa déception contre ce «maudit Netflix». Cette réplique finit immanquablement par faire sourire l’assistance.

Chose certaine, le rythme bien soutenu de cette pièce, dont la mise en scène est signée par Normand Chouinard, fait en sorte que le public ne s’ennuie pas. Le décor épuré donne une facture actuelle et attire l’attention sur l’essentiel de la production, riche en contenu.

Cette œuvre, qui contraste avec le style traditionnel des théâtres d’été, gagne à être découverte par les amateurs d’art dramatique.

Présentée dans différentes villes du Québec depuis mars dernier, «Des cailloux plein les poches» poursuivra sa tournée au Théâtre Hector-Charland, à l’Assomption, où des représentations sont prévues jusqu’au 14 août prochain, et tiendra ensuite l’affiche à Québec et Chicoutimi. On consulte monarqueproductions.com pour plus d’informations.