Jeux de Tokyo: mission accomplie pour Annie Guglia

Alors qu’elle ne devait même pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo, la Montréalaise Annie Guglia s’est dite satisfaite de sa sortie, lundi, à l’occasion de l’épreuve de street de planche à roulettes, qu’elle a terminée au 19e rang.

Guglia n’était pas parvenue à se qualifier pour les Jeux plus tôt au mois de juin, mais deux cas de COVID-19 et une blessure d’une autre concurrente lui ont ouvert la porte.

«C’est mission accomplie! Je ne pensais jamais participer aux Olympiques, surtout pas avec juste 36 heures d’avis, a raconté la Canadienne à la chaîne Radio-Canada après la compétition. Je pense que si j’avais été préparée, avec tout le nécessaire, j’aurais pu risquer plus. Dans les circonstances, j’ai donné le plus que je pouvais. Je suis vraiment contente. J’espère que ç’a donné un bon spectacle!»

«Bravo @nnieguglia pour ta détermination! Tu peux être fière d’être une pionnière dans ton sport», a pour sa part louangé la ministre responsable de la Condition féminine et ancienne athlète élite, Isabelle Charest, sur son compte Twitter.

Puisque les événements se sont succédé rapidement pour l’athlète de 30 ans, il lui a fallu un certain temps pour que la poussière retombe et qu’elle réalise pleinement ce qu’il se passait. C’est lorsqu’elle s’est retrouvée seule dans sa chambre qu’elle a compris.

«En raison du décalage horaire, je me suis réveillée à 2h du matin et j’ai pleuré pendant une heure parce que c’était la première fois que j’étais seule. J’ai enfin réalisé que j’étais ici et pourquoi j’étais ici. Honnêtement, je pleurais et je riais devant les anneaux dans le village des athlètes. C’est le plus moment de ma vie.»

Le plus jeune podium

La jeune sensation japonaise de 13 ans, Momiji Nishiya, a triomphé à cette épreuve de skate qui faisait sa première apparition aux Olympiques. Intégrée pour donner un coup de jeune, elle a d’ailleurs tenu toutes ses promesses avec le plus jeune podium de l’histoire des Jeux.

Avec la Brésilienne Rayssa Leal (13 ans), deuxième, et la Japonaise Funa Nakayama (16 ans), troisième, ce podium détient le record absolu de jeunesse aux Jeux (14 ans et 191 jours de moyenne d’âge), selon le Comité international olympique (CIO).

– Avec l’Agence France Presse

