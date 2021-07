Jeux olympiques de Tokyo : Encore des résultats encourageants à la piscine pour les Canadiennes

Plusieurs Canadiennes, dont Penny Oleksiak, ont accédé aux demi-finales de leurs épreuves respectives, lundi, au Centre aquatique de Tokyo.

Oleksiak (1 min 55,38 s) et Summer McIntosh (1:56,11) ont notamment ouvert le bal en début de soirée en terminant respectivement deuxième et cinquième dans les vagues de qualification de l’épreuve du 200 m nage libre.

«C'est mon temps le plus rapide de l'année, alors je ne me plains pas, a déclaré Oleksiak, selon un communiqué publié par Natation Canada. Ces Jeux olympiques semblent différents pour moi cette année, car je suis ici pour faire un travail.»

«J'ai complètement passé à autre chose, comme si le 400 m n'avait jamais existé, a pour sa part lancé McIntosh, 14 ans, quelques heures après avoir terminé quatrième au 400 m nage libre. Je me suis sentie vraiment bien et fraîche, donc je suis très heureuse de ce résultat. Maintenant, je veux progresser encore un peu plus en demi-finale.»

Au 200 m quatre nages, Sydney Pickrem a pris le sixième rang des qualifications en vertu d’un chrono de 2 min 10,13 s. Sa compatriote Bailey Andison, 18e, ne sera pas des quarts de finale.

Un record qui n’a pas tenu

La Canadienne Katrina Bellio a pour sa part établi temporairement un record olympique en remportant la toute première vague du 1500 m nage libre de l’histoire des Olympiades en 16 min 24,37 s.

Cette marque n’a toutefois pas duré bien longtemps puisque Bellio, âgée de 16 ans, a pris le 21e rang au terme des cinq vagues. Seules les huit meilleures nageuses se sont qualifiées directement pour la finale.

«C'est un sentiment formidable de faire partie de l'histoire, a-t-elle dit. Nager aux Jeux olympiques à un si jeune âge est incroyable. Le 1500 m est pour moi la course parfaite et la distance parfaite.»

Le relais 4 x 100 m masculin, avec Brent Hayden, Joshua Liendo Edwards, Yuri Kisil et Markus Thormeyer, avait préalablement été exclu du podium, devancé par les Américains, les Italiens et les Australiens.

Le Canada compte deux médailles – l’or pour Margaret Mac Neil au 100 m papillon et l’argent pour le relais 4 x 100 m nage libre – en natation.