Jeux olympiques de Tokyo: Jessica Klimkait marque l’histoire du judo canadien avec le bronze

TOKYO | Jessica Klimkait a écrit une page d’histoire du judo canadien en devenant la première femme à remporter une médaille olympique. Il s’agissait aussi d’un premier podium pour le Canada depuis le bronze d’Antoine Valois-Fortier à Londres en 2012.

Dévastée par sa défaite par disqualification en demi-finale après avoir écopé de trois pénalités face à la médaillée d’argent française Sarah Leone Cysique, la championne du monde a néanmoins réussi à revenir en force dans le combat pour le bronze pour vaincre la Slovène Kaja Kajzer au point d’or (temps supplémentaire) chez les 57 kg.

[À REVOIR] Et une autre médaille pour le Canada! 🇨🇦 🙌



Revoyez les dernières minutes du combat de @jessicaklimkait dans la catégorie des -57 kg, où elle a mis la main sur la médaille de #bronze!#rcolympiques #tokyo2020 #ÉquipeCanada pic.twitter.com/Thcrgc66Db — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) July 26, 2021

«Je suis venu ici avec l’intention de remporter l’or spécialement après ma victoire au mondial et ce fut très difficile de reprendre mes esprits après ma défaite en demi-finale, a reconnu Klimkait. Si je n’avais pas réussi à faire le vide, j’aurais pu retourner chez moi sans médaille et je l’aurais regretté. J’ai lu des commentaires d’athlètes qui disaient avoir pris autant de fierté à gagner le bronze après une défaite en demi-finale et j’ai fait de mon mieux pour me concentrer. Il y avait une médaille à gagner et j’ai oublié le combat précédent.»

AFP

Les trois dernières années n’ont pas été faciles pour Klimbait. «Si je n’avais pensé qu’aux Jeux olympiques au cours de cette période, cela aurait été très difficile de connaître du succès, a-t-elle souligné. En plus de l’incertitude reliée à la pandémie et aux critères de sélection, je me suis battue contre le système japonais depuis deux ou trois ans. Ma principale rivale (Christa Deguichi) est née et a grandi dans le système japonais. J’ai saisi l’opportunité de me qualifier au mondial.»

Possédant les nationalités canadienne et japonaise, Deguchi s’est jointe au programme national du Canada il y a trois ans. Championne mondiale en 2019, elle a perdu son titre cette année en s’inclinant en demi-finale à Budapest en juin dernier, ce qui a confirmé la sélection de Klimkait.

L’entraîneur de l’équipe canadienne Sasha Mehmedovic a salué le retour en force de Klimkait. «Ce fut difficile de perdre en demi-finale, mais elle a réussi à retrouver son calme pour gagner le bronze, a-t-il souligné. Elle aurait pu lancer la serviette. Elle a plutôt dominé son combat pour le bronze.»

AFP

Contrairement à Klimkait qui croyait que le combat aurait dû se poursuivre, Mehmedovic n’a pas remis en question la décision de l’arbitre de décerner une troisième pénalité à la Canadienne. «Ce ne fut pas une décision controversée, a-t-il affirmé. Par contre, l’officiel n’a décerné qu’une pénalité à la Française même si Jessica comptait six attaques de plus. Habituellement à trois attaques d’écart, l’officiel donne une pénalité. La Française était là pour capitaliser sur les erreurs de Jessica.»