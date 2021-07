Jeux olympiques de Tokyo : une première victoire en boxe pour le Canada

La Canadienne Caroline Veyre a aisément vaincu la Croate Nikolina Cacic dans un combat de boxe chez les moins de 57 kg pour atteindre les quarts de finale de cette compétition des Jeux olympiques de Tokyo, lundi.

Veyre a convaincu les cinq juges pour l’emporter par décision unanime. Elle affrontera maintenant l’Italienne Irma Testa mercredi matin. Cette dernière en sera à un troisième combat en quatre jours puisqu’elle a dû passer par les seizièmes de finale.

Veyre a ainsi décroché la première victoire canadienne en boxe. Wyatt Sanford et Mandy Bujold s’étaient en effet inclinés en fin de semaine. Les Québécoises Myriam da Silva (-69 kg) et Tammara Thibeault (-75 kg) seront pour leur part en action mardi et mercredi, respectivement.

Pas de chance à Chiba

À Chiba, le Québécois Alex Cai a eu beaucoup de misère à se mettre en marche dans un duel d’escrime au fleuret face à l’Allemand Peter Joppich et s’est incliné 15 à 12.

Cai a rapidement tiré de l’arrière par cinq points, un écart qui s’est stabilisé jusqu’à ce que Joppich atteigne la marque des 10 points. Cai a ensuite réduit l’écart, mais il n’est jamais parvenu à créer l’égalité.

Au sabre, Gabriella Page n’a jamais été en mesure d’inquiéter l’Américaine Mariel Zagunis, qui a eu le dessus au compte de 15 à 3.

Disera 26e

À Izu, Peter Disera était le seul Canadien à prendre part à l’épreuve de vélo de montagne. Il a terminé les sept boucles du tracé en 1 h 31 min 45 s, une performance bonne pour le 26e échelon.

Disera a terminé à 6 min 16 s du Britannique Thomas Pidcock, médaillé d’or. Le Suisse Mathias Flueckiger (+20 s) et l’Espagnol David Valero Serrano (+34 s) sont également montés sur le podium.

En bref

Au triathlon, Tyler Mislawchuk a terminé 15e en 1 h 46 min 28 s. Matthew Sharpe a dû se contenter du 49e et dernier rang parmi tous les concurrents qui ont terminé l’épreuve.

La Québécoise Rachel Leblanc-Bazinet a terminé au 12e et dernier rang de l’épreuve d’haltérophilie chez les moins de 55 kg. Elle a soulevé 82 kg à l’arraché, puis 99 kg à l’épaulé-jeté, pour un total de 181 kg.