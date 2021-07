LNH : cinq nouveaux joueurs autonomes intéressants

Rares sont les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui ne remettent pas d’offre qualificative aux joueurs autonomes avec compensation qui peuvent avoir un impact dans le circuit Bettman.

La présente saison morte ne fait pas exception à ça, mais on retrouve toute de même cinq patineurs intéressants, dont les droits ont été abandonnés par leur formation. Ceux-ci pourront bénéficier de leur autonomie complète mercredi, à midi.

Photo AFP

Pius Suter

Les Blackhawks de Chicago ont causé une certaine surprise en ne remettant pas d’offre qualificative à Pius Suter. L’attaquant de 25 ans vient de connaître une surprenante première saison dans la LNH. En 55 parties, le Suisse a touché la cible à 14 reprises et fourni 13 mentions d’aide pour 27 points. Suter a par ailleurs disputé plusieurs matchs sur l’unité de Patrick Kane.

Photo AFP

Nick Ritchie

Chez les Bruins de Boston, on a décidé de ne pas protéger les droits de l’ailier Nick Ritchie. L’ancien choix de première ronde (10e au total) au repêchage de 2010 a bien fait lors de la dernière campagne. Il a récolté 15 buts et 11 aides pour 26 points en 56 rencontres. Il s’agit de son deuxième meilleur ratio point par match en carrière, lui qui a déjà disputé six saisons dans le circuit Bettman.

Photo AFP

Ondrej Kase

L’expérience Ondrej Kase semble n’avoir durée que neuf matchs sur deux saisons chez les «Oursons». Acquis des Ducks d’Anaheim en février 2020, l’ailier tchèque n’aura amassé qu’une mention d’aide dans l’uniforme des Bruins. Blessé, Kase a été limité à trois duels en 2020-2021.

Photo le Journal de Montréal, Martin Chevalier

Jujhar Khaira

En 258 matchs d’expérience dans la LNH, tous avec les Oilers d’Edmonton, Jujhar Khaira a obtenu 24 buts et 39 aides pour 63 points, ainsi que 185 minutes de pénalité. Il semblerait toutefois que le directeur général Ken Holland aimerait quand même s’entendre avec l’attaquant avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Photo AFP

Dominik Kahun

Contrairement à Khaira, l’aventure de Dominik Kahun avec les Oilers est belle et bien terminée. Le joueur de centre originaire de la République tchèque devra donc se trouver une nouvelle formation, lui qui a déjà porté l’uniforme des Blackhawks, des Penguins de Pittsburgh et des Sabres de Buffalo. La saison dernière, il a amassé 15 points (9-6) en 48 parties. L’athlète de 26 ans possède 186 matchs d’expérience dans la meilleure ligue de hockey au monde.