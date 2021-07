NBA: échange majeur entre les Grizzlies et les Pelicans

Les Grizzlies de Memphis et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont réalisé le premier échange majeur de la présente saison morte dans la NBA, lundi.

Le club du Tennessee a envoyé Jonas Valanciunas, ainsi que les 17e et 51e sélections, pour le prochain repêchage du circuit Silver aux Pelicans. En retour, il a obtenu Steven Adams, Eric Bledsoe, les 10e et 40e tours de parole, en plus d’un choix de première ronde en vue de l’encan de 2022.

Valanciunas représente la pièce maîtresse de cette transaction. En 62 parties la saison dernière, le Lituanien de 29 ans a maintenu des moyennes de 17,1 points, de 12,5 rebonds et de 1,8 aide par rencontre.

Le vétéran en sera à sa troisième équipe dans la NBA, lui qui avait porté les couleurs des Raptors de Toronto de 2012 à 2019. L’unique club canadien du circuit l’avait échangé aux Grizzlies en février 2019, dans l’échange incluant Marc Gasol.

Le repêchage 2021 de la NBA se déroulera jeudi soir, au Barclays Center de New York.