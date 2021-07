Assouplissements aux mesures sanitaires: jusqu’à 15 000 personnes à l’extérieur, 7500 à l’intérieur

Dès dimanche, les salles de spectacles, stades et lieux de culte pourront accueillir des foules plus importantes. Les bars et restaurants, eux, auront le droit de servir de l’alcool jusqu’à 1 h du matin.

Québec a annoncé lundi de nombreux assouplissements sur les rassemblements intérieurs et extérieurs. Ceux-ci s’appliquent à l’ensemble du territoire.

À partir du 1er août, d’autres assouplissements entreront en vigueur pour les salles de spectacles, les festivals ainsi que pour les heures de service d’alcool des bars et microbrasseries.



À compter du 1er août, les grands événements extérieurs pourront accueillir jusqu’à 15 000 personnes, soit trois fois plus qu’en ce moment.

C’est donc dire que le CF Montréal, par exemple, pourra bénéficier d’un afflux de nouveaux supporters dès la semaine prochaine.

Les Bars gagnent une heure

Il s’agit également d’une bonne nouvelle pour plusieurs festivals — tels que les Francos, le Festival de Jazz et Osheaga — qui avaient reporté leur édition de 2021 à l’automne.

En salle, la Santé publique fera passer la capacité maximale de 250 à 500 places.

Les grands amphithéâtres, eux, pourront accueillir jusqu’à 7500 personnes, à raison d’un maximum de 500 spectateurs par sections indépendantes.

Autre mesure importante : les bars et restaurants pourront repousser le last call de minuit à 1 h du matin, même si le couvre-feu demeure à 2 h pour les débits de boisson.

Programmation d’automne

Pour la ministre de la Culture, Nathalie Roy, l’annonce de lundi sera une « grosse bouffée d’oxygène » pour le milieu culturel, durement éprouvé par la pandémie.

« On veut leur donner de la prévisibilité pour l’automne, pour qu’ils sachent quel type de programmation ils pourront faire », souligne-t-elle.

Avec un minimum d’un siège entre les bulles familiales, la ministre fait remarquer que plusieurs salles pourront être remplies à plus de 50 %.

En parallèle, Québec continue de rembourser jusqu’à 75 % des pertes encourues en vente de billets.

Concert-test

Ces allègements surviennent après que la ministre du Tourisme a annoncé, la semaine dernière, la tenue d’un concert-test fin septembre devant réunir jusqu’à 20 000 personnes sur les plaines d’Abraham, à Québec.

Nathalie Roy insiste toutefois sur l’importance de départager les deux annonces. Le protocole demeure à définir, mais le concert-test vise un retour à la vie normale, sans restrictions sanitaires.

« Actuellement, avec le masque pour les déplacements, la distance d’un mètre entre les bulles familiales, la Santé publique considère que, si la vaccination se poursuit, on peut donner cette prévisibilité pour la programmation d’automne », dit la ministre Roy.

3 fois plus de monde dans les stades et les festivals

Extérieur

À l’extérieur, la capacité maximale des stades, des festivals et des autres lieux de diffusion de spectacles passera de 5000 à 15 000 personnes.

Autres rassemblements

Les autres types de rassemblements (réunions, sport amateur, congrès, etc.) pourront faire passer leur capacité à 500 personnes à l’extérieur et à 250 personnes à l’intérieur. Pour le moment, ce type d’événements est limité à 50 personnes à l’intérieur et 100 à l’extérieur.

Salles de spectacles

Elles pourront accueillir 500 personnes à l’intérieur, plutôt que les 250 actuelles.

Dans le cas de grands amphithéâtres, la capacité passera de 3500 à 7500, avec un maximum de 500 personnes par sections indépendantes.

Bars et restaurants

Ils pourront repousser le last call de minuit à 1 h du matin. Les bars et les microbrasseries devront toutefois toujours fermer leurs portes à 2 h du matin.

Lieux de culte

