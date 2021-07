Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 27 juillet:

«NCSI Nouvelle-Orléans»

Les enquêtes du NCSI se poursuivent à La Nouvelle-Orléans, connue pour sa musique et sa délinquance. Dans cet épisode, on enquête sur le meurtre d'un officier marinier qui avait en main une bague et une demande en mariage, mais sa fiancée reste introuvable.

Mardi, 14 h, Séries Plus.

«Sucré Salé»

Pendant que sort son nouveau film, «Sam», Yan England discute de ce projet avec Patrice Bélanger, en compagnie d’un des comédiens principaux, Stéphane Rousseau. Les comédiens Mylène St-Sauveur, Frédéric Pierre et Jean-Simon Leduc accueillent l’équipe sur le plateau de la série «Alertes».

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Mardi, 18 h 30, TVA.

«Liste noire»

Nathalie (Sandrine Dumas) participe à un hold-up qui tourne mal et elle est abattue par des truands. Jeanne (Annie Girardot), sa mère, n'a plus qu'une obsession : retrouver les coupables et se venger.

Mardi, 18 h 33, StudioCanal.

«Antoine de Saint-Exupéry, le dernier romantique»

Si on le connaît surtout pour être l’auteur du «Petit prince», Antoine de Saint-Exupéry est aussi un pionnier de l’aviation et un héros de l’Aéropostale, à la fois pilote, journaliste, poète et combattant... Ce documentaire retrace la vie personnelle et spirituelle de cet idéaliste.

Mardi, 19 h, Planète+.

«Patch Adams»

Au début des années 1970, Patch (Robin Williams) commence ses études de médecine. Mais sa gaieté lui attire l'inimitié de ses condisciples et du recteur Walcott (Bob Gunton). Il est toutefois convaincu que sa méthode, basée sur le rire et la compassion, peut faire du bien aux patients.

fsp/HO-Photo by Melinda Sue Gordon/Universal Pictures REUTERS

Mardi, 20 h, Prise 2.

«Momies à travers l’histoire»

Que ce soit sur les steppes de l'ouest de la Chine, sous les tropiques, ou au cœur des landes d'Europe du Nord, des chercheurs exhument des centaines de momies presque intactes. Chacune de ces histoires raconte le voyage humain à travers les siècles et les civilisations.

Mardi, 20 h, Télé-Québec.

«Orange Is the New Black»

Au début de cette sixième saison, les gardiens du quartier de haute sécurité évaluent les nouvelles arrivantes. Suzanne (Uzo Abuda) hallucine en observant ses codétenues capturées après l’émeute dans leurs cellules, ne réalisant pas encore que Freida (Dale Soules) s'est ouvert les poignets sous ses yeux.

Mardi, 21 h, Max.