Soccer féminin aux Jeux de Tokyo: le Canada se battra pour le sommet

L’équipe féminine canadienne de soccer jouera pour le premier rang de la section E, mardi, dans la phase de groupe du tournoi olympique de Tokyo 2020.

C’est face à la Grande-Bretagne que les représentantes de l’unifolié pourront tenter d’améliorer leur situation, elles qui occupent la deuxième place en vertu d’un match nul de 1 à 1 contre les Japonaises et d’un gain de 2 à 1 aux dépens des Chiliennes.

«Nous voulons absolument remporter ce match, obtenir les points et progresser vers la prochaine phase, a affirmé Bev Priestman, entraîneuse-chef de l’équipe, par voie de communiqué. En gardant la phase éliminatoire en tête, nous devons veiller à ce que nos joueuses soient le plus reposées possible, mais comme nous avons beaucoup de profondeur dans notre équipe, je crois que ça peut nous donner un résultat positif face à la Grande-Bretagne.»

L’équipe canadienne a remporté la médaille de bronze à ses deux dernières participations aux Jeux olympiques, soit en 2016 à Rio et en 2012 à Londres. Elle avait d’ailleurs défait les Anglaises lorsqu’elles étaient hôtes de cette dernière compétition, par la marque de 2 à 0 en quart de finale.

De plus, les joueuses n’entendent pas être spectatrices et comptent prendre leur destinée en main, ayant un podium à défendre.

«Nous savions que chacun des matchs de ce tournoi serait une bataille, et ce le sera encore plus spécialement face à la Grande-Bretagne, a noté la milieu de terrain canadienne Desiree Scott. Notre équipe comprend plusieurs joueuses talentueuses, mais nous devons aussi rester connectées en tant qu’équipe. Nous devons être prêtes à nous battre et c’est ce que nous allons faire.»

Encore Sinclair

Pour réitérer ses exploits des années passées, la formation pourra toujours compter sur sa capitaine, Christine Sinclair. La femme de 38 ans a marqué un total de 187 filets en représentant la feuille d’érable.

«C’est toujours un honneur de représenter le Canada aux Jeux olympiques et je suis excitée de participer à mes quatrièmes Jeux, avait-elle mentionné au site de soccer Canada, le mois dernier. Les Jeux ont joué un rôle important dans l’histoire du soccer féminin canadien et je suis prête à donner tout ce qu’il faut pour aider l’équipe à remonter sur le podium et à marquer l’histoire à nouveau. La formation est en bonne position, nous avons faim et nous sommes prêtes.»

Le Canada est aussi la seule nation au monde à avoir atteint le podium à Londres et à Rio en soccer féminin.

