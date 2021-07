Vincent Vallières, Pascale Picard et 2 Frères à Festivent

Vincent Vallières, Émile Bilodeau, 2Frères, Qualité Motel et Pascale Picard font partie des artistes qui offriront des spectacles surprises et éphémères, lors du Festivent 2021.

• À lire aussi: Le Festif! de Baie-Saint-Paul: réveil bucolique

• À lire aussi: Festif! de Baie-Saint-Paul: la magie est de retour

Un total de 30 artistes se produiront sur quatre sites entre le 4 et le 22 août. Les lieux et les heures de ces prestations gratuites seront dévoilés quelques jours à l’avance sur les réseaux sociaux du Festivent.

L’identité des artistes en vedette ne sera jamais dévoilée, mais des indices apparaîtront une heure avant le spectacle.

Le Parc Champigny, le Lieu historique national des Forts-de-Lévis, le parc de l’Anse-Tibbits et le Parc des Chutes-de-la-Chaudière accueilleront ses prestations.

Domeno, les danseurs de Hit the Floor, Jay Scott, Kingdom Street, Laurence Castera, Le Panda, MC12, Olivier Couture, Samuel Jean, Vanupié, Vendou seront aussi de la partie.

Des artistes se produiront aussi tous les jours à l’Espace Carpe Diem au Parc Champigny. Il y aura, entre autres, Julien Belhumeur, Rick Pagano, Samuel Labbé, Les Mecs et The Flips, Thierry Gomez et David Paradis.

Il y aura aussi des performances impromptues, en collaboration avec le Festival Jazz Etcetera Lévis et le Vieux Bureau de poste, avec Bermuda, Electric Neon Clouds, Jérôme Casabon, Les Burns, Les Lunatiques, Monastère, Valence, Vieux Lévis Jazz Band et Zagata.

Au-delà des rayons lunaires, La princesse des pirates et le Théâtre Magique offriront des « pop-ups » pour la famille.