JOHNSON

Soeur Géraldine, m.c.r.



Soeur Géraldine Johnson de la Congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi est décédée à la Résidence Les Pionnières de Côte Vertu le 17 juillet à l'âge de 99 ans dont 77 ans de vie religieuse.Née à Carleton, le 4 mars 1922, elle était la fille de feu Joseph Johnson et de feu Marguerite Loubert. Elle fit son entrée dans la congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi à Gaspé le 31 janvier 1942. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Les funérailles seront célébrées en la chapelle de la850 Côte-Vertu, Montréalle 27 juillet à 10h30 et l'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, un don pour nos missions serait apprécié.