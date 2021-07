Amélie Kretz meilleure triathlonienne canadienne de l'histoire aux Jeux olympiques

Amélie Kretz a écrit une page d’histoire du triathlon au pays, mardi. Sa 15e place à Tokyo est le meilleur résultat canadien aux Jeux olympiques dans l’épreuve féminine de la discipline.

L’athlète de 28 ans, qui a arrêté le chrono à 2 h 00 min 33 s, était très heureuse. «Je suis vraiment satisfaite de ma journée. J’aurais peut-être été capable d’en faire un peu plus dans la portion de nage, mais je me suis bien reprise en course à pied. Je me suis battue jusqu’à la fin et j’ai tout donné. C’est difficile d’être déçue quand tu donnes ton 100 %», a-t-elle affirmé en entrevue avec Sportcom.

Flora Duffy des Bermudes est montée sur la première marche du podium grâce à un temps de 1 h 55 min 36 s, récoltant la première médaille d’or de l’histoire des Bermudes aux Jeux olympiques. La Britannique Georgia Taylor-Brown (+1 min 14 s) et l’Américaine Katie Zaferes (+1:27) ont accompagné Duffy sur le podium.

Une tempête tropicale a obligé les responsables à repousser le départ de l’épreuve d’une quinzaine de minutes. Les conditions météorologiques ont été difficiles en natation et en cyclisme, mais Kretz a réussi à s’en sortir sans trop d’embûches.

«On a eu beaucoup de pluie et ce n’était vraiment pas chaud, alors qu’on s’attendait à des chaleurs intenses. Dans l’eau, il y avait un peu plus de courant, on s’est fait avoir avec ça un peu, mais on s’en est bien sorti. Il y a eu beaucoup de chutes en vélo, la piste était mouillée. Il y avait plusieurs virages avec de la peinture, donc il fallait rester prudentes. Je n’ai pas pris trop de risques et j’ai roulé intelligemment pour m’en sortir.»

Kretz affirme que sa 15e place obtenue mardi est d’autant plus appréciée qu’elle a emprunté une route sinueuse pour se rendre jusqu’à la capitale japonaise. Elle s’est en effet qualifiée pour les Jeux de Tokyo à la fin du processus après une belle performance à la Coupe du monde de Huatulco, au Mexique, en juin.

«Ç’a été une longue bataille pour se rendre jusqu’ici. Mon classement aujourd’hui vaut beaucoup plus parce que j’ai travaillé très fort pour être là. Quinzième c’est correct, mais avec les circonstances, je suis encore plus heureuse.»

Contrairement à plusieurs athlètes qui ont vécu les Jeux de Rio en 2016 avant ceux de Tokyo, Amélie Kretz avoue préférer l’expérience vécue cette année à celle d’il y a cinq ans.

«C’est complètement différent! À Rio, on était dans un hôtel jusqu’à la fin des Jeux. Ici, j’ai pu vivre le village olympique, qui est une expérience incroyable. L’ambiance est super malgré les restrictions. Et en plus, mon résultat a été vraiment meilleur qu’au Brésil.»

Le séjour japonais de Kretz n’est pas encore terminé. Elle participera en effet au relais mixte, samedi. La principale intéressée croit que les Canadiens seront à surveiller lors de cette épreuve.

Ailleurs à Tokyo

Florence Maheu a terminé au 23e rang des demi-finales de l’épreuve de kayak à Kasai. Ayant complété le parcours en 152,37 secondes, l’athlète de Valleyfield de 28 ans n’a pas réussi à obtenir son billet pour la finale, réservée aux 10 premières.

Dans le ring de boxe, Myriam Da Silva Rondeau a perdu à sa première sortie dans les préliminaires de la catégorie des poids mi-moyens (64-69 kg). La résidante de Chambly a vu la Dominicaine Maria Altagracia Moronta Hernandez mettre un terme à son parcours olympique en l’emportant par décision unanime des juges.

Les Canadiennes Catharine Pendrel et Haley Smith ont respectivement conclu l’épreuve féminine de vélo de montagne aux 18e et 29e rangs. Un trio de Suissesses composé de Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand a accaparé le podium.

