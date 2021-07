Assouplissements sanitaires: les karaokés veulent rouvrir

Les bars karaoké doivent encore patienter avant de reprendre leurs activités, bien que plusieurs assouplissements aux mesures sanitaires se mettront en place, dimanche, pour les bars, les restaurants, les salles de spectacles, les stades et les lieux de culte.

• À lire aussi: Des tenanciers de bars heureux et des leaders religieux déçus

• À lire aussi: Une heure de plus qui ne règle pas tous les problèmes de l’été

C’est le cas au bar Le Normandie, une institution dans le village gai à Montréal.

Le propriétaire de l’endroit, Pascal Lefebvre, s’est dit déçu en entrevue à TVA Nouvelles, mardi, que le karaoké ne puisse pas reprendre, alors que toujours plus de personnes sont vaccinées au Québec.

«Vous savez, l’année dernière, il n’y avait aucun vaccin et on avait nos heures d’ouverture complètes. C’est quand même difficile au point où on en est, avec le taux de vaccination, qu’on ne puisse pas mettre en opération normalement nos commerces», a expliqué M. Lefebvre.

Comme les autres propriétaires de karaokés, Pascal Lefebvre n’a aucune idée quand le karaoké sera de retour. Par contre, le passeport vaccinal permettrait aux personnes vaccinées de fréquenter son karaoké, a-t-il indiqué en entrevue.

«S’il faut mettre un passeport, on va le faire quand on va nous donner l’autorisation de le faire. La plupart de nos clients sont déjà doublement vaccinés. On est sur la file d’attente», a mentionné M. Lefebvre.

«C’est difficile à expliquer à nos clients, pourquoi on peut avoir 7500 personnes dans un amphithéâtre, mais qu’on ne peut pas avoir quelqu’un qui chante du karaoké derrière un plexiglas. On ne sait plus quoi dire à nos clients», a-t-il admis.

Le karaoké a eu bien mauvaise presse au début de la pandémie, notamment en raison des éclosions qui se sont déclarées auprès de la clientèle du bar Le Kirouac à Québec.

La Santé publique avait lié 72 infections découlant d’une seule, dont six hospitalisations, deux personnes hospitalisées aux soins intensifs et un décès.

Les activités de chant ont par la suite été interdites en pandémie, en raison des risques de transmission importants.

Dimanche prochain, les salles de spectacles, les stades et les lieux de culte pourront accueillir des foules plus importantes. Les bars et les restaurants, eux, auront le droit de servir de l’alcool jusqu’à 1h du matin.

Le ministère de la Santé a annoncé ces nouvelles mesures par voie de communiqué, lundi.

À l’extérieur, la capacité maximale des stades, des festivals et des autres lieux de diffusion de spectacles passera de 5000 à 15 000 personnes.

À VOIR AUSSI