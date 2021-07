Commentaire sur certains gestes qui tapent sur les nerfs

J’aime lire vos chroniques car ça me fait réaliser combien les gens vivent de la misère et ont besoin de conseils. Ce matin en particulier, je me suis senti concerné par le commentaire de celle qui dénonçait l’utilisation incessante par les gens de leur manette à distance pour l’auto.

Au moment où je vous écris, je vis dans un merveilleux complexe d’appartements entouré de commerces. Malheureusement comme plusieurs autres locataires, nous allons déménager à la fin de juin. La raison principale de cet exode est le bruit incessant causé par les manettes de fermeture de portes, les systèmes d’alarme de voiture, les beep-beep des véhicules quand ils reculent, le bruit des gros conteneurs à ordures qui sont vidés très tôt le matin, les silencieux des voitures de sport et des motos qui font un train d’enfer, etc, etc.Lesquels se poursuivent tout au long de la journée.

Concernant les manettes à distances, plusieurs s’en servent en plus pour retrouver leur voiture dans les stationnements, en faisant peur aux gens circulant autour au même moment. Sur une base individuelle, il n’y a pas de problème à faire du bruit avec sa manette. C’est une tout autre histoire quand vous vivez dans un lieu plein de restos autour, ou que vous êtes vous-même attablé à la terrasse extérieure d’un resto et que vous devez supporter cette avalanche de bruits irritants.

Je sais que ma lettre ne risque pas de faire changer le comportement des gens qui commettent tous ces bruits excessifs et dérangeants. Mais par ma lettre, je tiens à confirmer le bien fondé du désespoir de la personne qui vous écrit ce matin car elle n’est pas la seule à se sentir agressée.

Quelqu’un me faisait réaliser que nous sommes entourés de bruits dont nous ne réalisons pas toujours le côté agressant. Pratiquement tous nos nouveaux électros font des bruits pour nous avertir de plein de choses. Est-ce la raison pour laquelle certaines personnes marchent avec des coquilles sur les oreilles pour avoir la paix, tout en écoutant une musique douce ?

Guy R.

Comme je le mentionnais dans ma réponse à cette personne, n’eût été de sa lettre, jamais je ne me serais rendu compte de la nuisance sonore des contrôles à distance pour les voitures. Peut-être parce que j’en suis moi-même une utilisatrice inconsciente. Ça m’aura donc éveillée au problème potentiel créé par un abus d’utilisation.

En ce qui concerne les autres bruits ambiants qui viennent perturber notre environnement sonore, certains trouvent leur raison d’être dans la prévention des accidents, et il serait dommage de les voir disparaître. Mais en ce qui concerne tous ceux qui résultent d’une utilisation abusive de certains véhicules ou appareils, ils sont certes à bannir, dans la mesure où les utilisateurs prennent la mesure de l’importance du principe qui dit que « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » y compris en matière de nuisance sonore !