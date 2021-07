COVID-19: le nombre de nouveaux cas demeure faible

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au pays demeurait faible, mardi, malgré une certaine recrudescence de la pandémie dans l’Ouest, observée particulièrement chez les non-vaccinés.

Avec à peine 73 cas et 0 décès, le Québec a continué à s’éloigner de la barre psychologique des 100 infections quotidiennes, franchie à deux reprises au cours de la dernière semaine.

La hausse du nombre de cas observée dans les derniers jours n’a cependant toujours pas eu d’effet, tant sur le plan de la mortalité que dans les hôpitaux, où la situation demeurait stable mardi avec 66 patients hospitalisés (-1) en raison du virus, dont 21 aux soins intensifs (+1).

Sur le plan de la vaccination, 83 % des Québécois ont été inoculés au moins une fois, tandis que 61 % sont complètement protégés contre le virus. Par ailleurs, tant Québec qu’Ottawa ont indiqué avoir désormais reçu suffisamment de doses de vaccin pour pouvoir inoculer toute la population de 12 ans et plus.

Seul problème, à peine 5893 Québécois ont reçu leur première dose lundi, un nombre qui démontre que les 17 % de la population éligibles toujours non vaccinés demeurent difficile à convaincre d’emboîter le pas.

Il est à noter qu’au cours des quatre dernières semaines, 64 % des nouveaux cas de COVID-19 dans la Belle Province ont été détectés parmi des gens non vaccinés, même si ceux-ci ne forment qu’une minorité de la population. Aussi, 70 % des malades qui se sont retrouvés dans les hôpitaux n’étaient pas vaccinés.

Le phénomène est similaire dans les autres provinces à l’ouest du Québec, où les données stagnent voire recommencent à grimper, particulièrement en Colombie-Britannique et en Alberta. Cette situation était particulièrement marquante mardi, avec 134 nouvelles infections et trois nouveaux décès en Alberta, et 150 nouveaux cas en Colombie-Britannique. La Saskatchewan, plus à l’est, a rapporté 38 nouveaux cas.

Du côté de l’Ontario, 129 cas ont été ajoutés au bilan de la province, en plus de cinq décès, des données qui demeurent basses pour cette province.

Le Manitoba, de son côté, a ajouté à peine 23 infections à ses chiffres, en plus d’en retirer trois. Il s’agit de l’un des meilleurs bilans dans la province depuis septembre dernier, aux côtés des chiffres de lundi qui totalisaient à peine 11 infections.

Du côté de l’Atlantique, seules trois infections ont été signalées, soit une au Nouveau-Brunswick et deux en Nouvelle-Écosse.

La situation au Canada

Ontario: 549 576 cas (9321 décès)

Québec: 376 901 cas (11 240 décès)

Alberta: 233 681 cas (2325 décès)

Colombie-Britannique: 149 259 cas (1768 décès)

Manitoba: 57 476 cas (1172 décès)

Saskatchewan: 49 765 cas (578 décès)

Nouvelle-Écosse: 5885 cas (93 décès)

Nouveau-Brunswick: 2352 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1437 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 551 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 427 917 (26 560 décès)

