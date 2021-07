Le festival Envol et Macadam déménage au Stade Canac, en septembre, et si le souhait d’un des promoteurs de l’événement se concrétise, les joueurs des Capitales de Québec partageront leur domicile avec des vedettes musicales à partir de 2022.

« Je rêve de faire les Dropkick Murphys au stade », confie le producteur Karl-Emmanuel Picard, qui s’associe pour une première fois, cette année, à l’organisation d’Envol et Macadam.

Pendant trois soirs, du 9 au 11 septembre, des artistes rock, punk et hip-hop majoritairement québécois (la programmation complète sera dévoilée la semaine prochaine) monteront sur une scène érigée sur le monticule du terrain de baseball.

À l’aube de son 25e anniversaire, Envol et Macadam quitte donc l’Îlot Fleurie, où il s’était installé en 2008, après avoir fait les belles soirées de Limoilou pendant plusieurs années.

Dans les gradins, on pourra asseoir 2000 personnes, peut-être même plus. « Avec les assouplissements annoncés par le gouvernement, lundi, on va peut-être ajouter des places », indique un porte-parole du festival, François O. Valenti.

Photo courtoisie Étienne Dionne

Après l’Agora, le stade ?

Ce pourrait être différent dès l’an prochain. Karl-Emmanuel Picard, qui rêve depuis longtemps de présenter des concerts rock au Stade Canac, pense qu’il est possible d’y tenir chaque été une dizaine de spectacles mettant en vedette des artistes de calibre international, devant des foules de 5000 à 8000 personnes.

Comme option pour des spectacles à l’extérieur, le Stade, croit-il, pourrait prendre la relève de l’Agora du port de Québec, déserté depuis plusieurs années après avoir naguère reçu des stars comme Iron Maiden, Roger Waters et Green Day.

« Imagine, tu manges dans un restaurant de la rue Saint-Joseph, tu marches jusqu’au Stade, tu regardes le show, puis tu vas finir la soirée dans un bar de Limoilou ? » dit M. Picard, convaincu que plusieurs artistes vont être séduits à l’idée de jouer dans le vieux stade des Capitales.

« Quand on va leur envoyer des photos, je pense qu’ils vont décider de venir à Québec juste parce qu’on leur offre de jouer dans un stade. »

Les Capitales ouverts

Même si durant un été normal, le Stade est occupé « presque à 100 % » par les activités des Capitales et des Diamants, de la Ligue de baseball junior élite, et les ligues adultes, il reste quelques rares soirées et fins de semaine disponibles.

« Louer nos installations à Envol et Macadam ou un autre promoteur, c’est quelque chose d’envisageable », affirme le directeur général des Capitales, Charles Demers, très ouvert à ce type de location.

« C’est un amphithéâtre qui a un permis de boisson, des concessions alimentaires, une entente avec une compagnie de bière, on a les employés nécessaires pour desservir ce genre d’événements. Donc, c’est facile à faire. »