Des nouvelles de l’état de santé de Carey Price

La femme de Carey Price, Angela, a donné des nouvelles sur l’état de santé de son mari, mardi, sur son compte Instagram.

• À lire aussi: LNH: les jeux sont loin d’être faits

• À lire aussi: Échangé aux Blackhawks, Marc-André Fleury considère la retraite

• À lire aussi: Canadien: le controversé défenseur Tony DeAngelo ne jouera pas à Montréal

«Les derniers mois ont été complètement fous et les niveaux de stress n’ont jamais été aussi élevés. Les séries éliminatoires, le repêchage d’expansion, puis l’incertitude liée à l’opération à un genou de Carey par-dessus tout ce stress de la vie quotidienne, dans un monde bouleversé par la COVID... C’était énorme», a écrit l’épouse du gardien du Canadien de Montréal.

«Carey et moi étions à New York pour son opération et on s’y est rendus avec beaucoup d’incertitude. Heureusement, le médecin a indiqué après l’intervention chirurgicale que tout s’était très bien passé dans les circonstances. Sa réadaptation et le fait d’avoir une autre personne dont s’occuper comporteront certes leur lot de défis, mais j’ai le sentiment qu’il est maintenant temps de simplement se détendre, décompresser et commencer à se préparer mentalement pour notre retour à Montréal en vue de la prochaine saison de hockey dans quelques semaines.»

L’opération au genou de Price a été effectuée vendredi dans la Grosse Pomme. La période de convalescence du gardien devrait être de 10 à 12 semaines.

Cela signifie que l’athlète de 33 ans pourrait avoir retrouvé la santé à temps pour le début de la campagne 2021-2022. L’an dernier, Price a permis au Tricolore d’atteindre la finale de la Coupe Stanley avec ses performances. En 22 parties éliminatoires, il a maintenu un taux d’efficacité de ,924 et une moyenne de buts alloués de 2,28.

À voir aussi...