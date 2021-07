James Neal devient joueur autonome

Les Oilers d’Edmonton ont racheté le contrat de l’attaquant James Neal, mardi, de sorte que celui-ci pourra tester le marché de l’autonomie dès le lendemain.

Le vétéran de 33 ans devait toucher 5,75 millions $ durant chacune des deux prochaines campagnes. Il avait paraphé une entente de cinq ans et de 28,75 millions $ le 2 juillet 2018 avec les Flames de Calgary. Il a été échangé aux Oilers un an plus tard en retour de Milan Lucic.

La saison passée, l’ailier a obtenu cinq buts et autant de mentions d’aide pour 10 points en 29 affrontements. Il compte 294 filets et 555 points en 890 sorties en carrière dans la Ligue nationale de hockey.