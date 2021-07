«La COVID est de retour, avec une vengeance», constate un médecin résident américain

Un jeune médecin résident américain très populaire sur les réseaux sociaux a lancé un appel à la jeunesse en constatant une résurgence du coronavirus à l’hôpital où il travaille, à Aventura, en Floride.

Le Dr Fayez Ajib, suivi par 1,6 million de personnes sur la plateforme TikTok, a fait un constat inquiétant de la pandémie dans la région de Miami où il travaille, et a partagé ses impressions dans une brève vidéo.

« Je viens de terminer un quart de travail de douze heures aux urgences. J’ai l’impression que la COVID-19 est de retour, avec une vengeance. Je n’ai jamais, personnellement, traité autant de patients COVID-19 en un seul quart de travail. Ceux qui étaient les plus malades n’étaient pas vaccinés du tout», a raconté le jeune médecin, connu sous le pseudonyme LifeOfADoctor.

Il a aussi noté que plusieurs patients regrettaient de ne pas avoir reçu le vaccin contre la COVID-19.

«Certains patients à qui j’ai parlé le regrettaient. Ils ne pensaient pas que ça pouvait être aussi grave. Si vous n’êtes pas encore convaincu de vous faire vacciner, je vous encourage vraiment à le faire parce que vous ne savez pas à quel point ça peut être grave, et vous ne voulez pas prendre ce risque», a ensuite conclu le médecin.

La vaccination tourne au ralenti chez nos voisins du sud, et encore plus dans les États républicains. À l’heure actuelle, seulement 49,1% de la population américaine est complètement vaccinée.

Les États-Unis pourraient ainsi voir quadrupler les infections à la COVID-19 au cours des prochaines semaines, notamment à cause du variant Delta, beaucoup plus virulent, a affirmé un ex-directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC) à la chaine de nouvelles en continu CNN.

Le port du masque doit également être revu aux États-Unis. Les CDC pourraient recommander le port du masque pour tous, incluant même les personnes vaccinées.

Les États-Unis est le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 610 952 décès pour 34 533 187 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

