Les alertes météo et l’assurance

Un bon moyen de prévenir vos dommages assurés est d’utiliser les services d’alertes sur vos téléphones.

Ça brûle intensément dans l’Ouest. Tellement que le ciel du Québec s’est rempli de smog provenant des feux ontariens.

Et il y a eu ces tornades et microrafales depuis le printemps, un peu partout au Québec.

Et les tempêtes de vent, de grêle, de verglas et de neige intense se sont succédé ces dernières années.

Les changements climatiques font leur effet sur la météo.

Les réassureurs, comme Swiss Re ou Munich Re, le répètent depuis 20 ans. Ces géants de la finance mondiale, qui couvrent une partie des risques assumés par les assureurs de dommages, prévoient que ça va s’aggraver d’année en année.

Quand une catastrophe survient, partout dans le monde, les réassureurs paient la majeure partie des dommages. Les coûts sont refilés aux assureurs de dommages, qui passent le flambeau aux consommateurs. On paie donc en partie pour les inondations survenues en Allemagne et en Belgique, et ils paient pour nos feux, tornades et tempêtes de grêle.

La sévérité et la fréquence des catastrophes augmentent.

Chaque année depuis douze ans, sauf en 2015, le montant des réclamations liées aux catastrophes a dépassé le milliard de dollars, selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC). Ça se reflète sur nos primes.

Réagir

On peut s’organiser pour diminuer le risque ou... sauver les meubles !

Ça passe par la prévention et les alertes.

Il y a quelques semaines, TD Assurance (habitation et automobile) annonçait son nouveau service d’alertes météo en temps réel par texto avec son application pour téléphone intelligent.

Les clients sont ainsi informés en cas de phénomènes météorologiques extrêmes (vents violents, fortes pluies, grêle, inondations, brouillard épais, neige abondante, pluie verglaçante, froid extrême...) dans deux régions (leur domicile et celle de leurs parents âgés ou d’autres proches). Les alertes s’accompagnent de conseils appropriés.

D’autres assureurs offrent de tels services à partir de leurs applications, comme Desjardins (avec Radar) ou Assurance Banque Nationale (par son Espace client). J’en oublie certainement.

Environnement Canada offre sa propre application gratuite d’alerte météo dans la boutique Apple et Google Play : MétéoCAN, avec alertes locales, animation radar, widgets de prévisions...

Conseils