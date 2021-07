Les Canadiens font de plus en plus le choix d’un véhicule à zéro émission

À l’approche de l’interdiction des véhicules légers à essence dès 2035, plus de Canadiens font le choix d’un véhicule zéro émissions, selon une enquête de Statistique Canada, dévoilée mardi.

La part des véhicules à zéro émission immatriculés, qui inclut les véhicules à batterie et les hybrides rechargeables, est passée de 3,5 % au premier trimestre de 2020 à 4,6 % au premier trimestre de 2021, selon l’agence fédérale. Il s'agit d'une hausse par rapport à la proportion de 63,7 % par rapport aux trois premiers mois de 2019.

D’ailleurs, depuis 2019, plusieurs programmes ont été mis en place pour inciter les Canadiens à tourner le dos aux véhicules à essence. Depuis plus de deux ans, Ottawa a mis en place le programme «Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission (iVZE)», qui offre aux Canadiens une remise maximale de 5 000 $ pour l'achat d'un véhicule à émission zéro neuf.

Au Québec et en Colombie-Britannique, là où ont été immatriculés près des trois quarts (73,4 %) des véhicules à émission zéro neufs en janvier, février et mars 2021, les initiatives provinciales «Roulez vert» et «Clean Energy Vehicles for British Columbia (CEV for BC)» sont également présentes.

À la fin du mois de juin, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il devance son objectif d’interdire la vente de véhicules légers à essence dès 2035, plutôt qu’en 2040 comme cela était prévu précédemment.