LNH: Jack Eichel à Vegas?

Il semblerait que les Sabres de Buffalo seraient prêts à échanger l’attaquant Jack Eichel aux Golden Knights de Vegas.

• À lire aussi: Voici les plus récents mouvements de personnel dans la LNH

• À lire aussi: Quatre ans de plus pour Joel Armia avec le Canadien

• À lire aussi: Des nouvelles de l’état de santé de Carey Price

Selon ce qu’avançait le journaliste du magazine The Hockey News Ryan Kennedy mardi, le club de l’État de New York souhaiterait obtenir l’attaquant Reilly Smith, le défenseur Nicolas Hague, l’espoir Peyton Krebs et une sélection de première ronde au repêchage en retour de sa super vedette.

Eichel, 24 ans, a raté l’essentiel de la saison dernière en raison d’une blessure au cou. Le joueur de centre a été limité à 21 matchs, durant lesquels il a amassé 18 points, dont deux buts.

Récemment, le directeur général des Sabres, Kevyn Adams, disait n’avoir aucun problème à ce que le joueur de centre se présente au camp d’entraînement de son l’équipe, et ce, malgré les nombreuses rumeurs de transaction entourant le patineur.

En carrière, le deuxième choix au total du repêchage de 2015 a touché la cible à 139 reprises et fourni 216 mentions d’aide pour 355 points en 375 rencontres.