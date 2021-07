Voici les plus récents mouvements de personnel dans la LNH

À la veille de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), beaucoup d’action se déroule en coulisse, et certains noms connus risquent de changer d’équipe mercredi, mais pas seulement par la voie d’une signature de contrat.

Entre autres, le gardien des Coyotes de l’Arizona Darcy Kuemper susciterait l’intérêt de cinq organisations, et ce, même si son entente sera valide la saison prochaine. D’après le site The Athletic, celui qui touchera 4,5 millions $ en 2021-2022 est dans la mire des Flyers de Philadelphie, des Oilers d'Edmonton, des Maple Leafs de Toronto, des Hurricanes de la Caroline et de l’Avalanche du Colorado.

D’ailleurs, à Denver, les intentions du directeur général Joe Sakic pourraient être reliées à l’allure des négociations avec Philipp Grubauer, lequel deviendra libre comme l’air sans un nouveau pacte. Ayant gagné 10 millions $ dans les trois dernières années, le client de l’agent Allain Roy aimerait demeurer avec les Avs, mais l’écart entre l’offre et la demande serait important. Les deux parties tenteraient de trouver un juste milieu.

Mike Hoffman: à Montréal, à St. Louis, ou ailleurs?

Du côté de l’attaquant Mike Hoffman, un retour chez les Blues de St. Louis n’est pas à exclure, d’après la même source. L’ancien des Panthers de la Floride ne serait pas contre l'idée de revenir au Missouri, sauf que l’organisation concernée aurait à déterminer préalablement le sort de Vladimir Tarasenko, qui aurait exigé un échange plus tôt ce mois-ci. En revanche, Hoffman risque de ne pas vouloir patienter longuement si des offres provenant d’autres équipes sont déposées sur la table.

Le média Bally Sports Midwest a rapporté récemment que le Canadien de Montréal s’intéressait aux services du joueur d’avant de 31 ans.

Enfin, chez les Canucks de Vancouver, le DG Jim Benning travaillerait avec l’agent du défenseur Nate Schmidt afin de lui trouver une nouvelle formation. L’objectif, selon The Athletic, serait de conclure une transaction d’ici l’ouverture du marché.

Schmidt détient une entente encore en vigueur pour quatre ans et son salaire comptera pour 5,95 millions $ sur la masse de son club. Une clause partielle de non-mouvement est aussi incluse.

Deux gardiens de plus sur le marché

Les contrats des gardiens Braden Holtby et Martin Jones, respectivement des Canucks de Vancouver et des Sharks de San Jose, seront rachetés sous peu.

À propos du premier des deux hommes, la chaîne de télévision CHEK TV a rapporté que le tout sera officialisé mardi. Holtby devait compter pour 4,3 millions $ sur la masse salariale de son équipe au cours de la prochaine saison, la dernière d’un pacte de deux ans.

Durant le plus récent calendrier régulier, l’athlète de 31 ans a maintenu une fiche de 7-11-3, une moyenne de buts alloués de 3,67 et un taux d’efficacité de ,889. D’ailleurs, l’entraîneur-chef des Canucks, Travis Green, a plutôt misé sur Thatcher Demko pour défendre le filet du club à mesure que la campagne avançait.

À San Jose, Jones deviendra également libre, selon le site The Athletic. Il devait accaparer 5,75 millions $ sur la masse des Sharks dans chacune des trois années à venir. L’ancien des Kings de Los Angeles a présenté des statistiques moyennes en 2020-2021, c’est-à-dire une fiche de 15-13-4, une moyenne de 3,28 et un taux de ,896.

Zdeno Chara réfléchit encore

Le défenseur Zdeno Chara, 44 ans, ne sait toujours pas s’il jouera dans la Ligue nationale de hockey (LNH) la saison prochaine.

Selon le site The Athletic, le Slovaque est loin d’être pressé de prendre une décision quant à son avenir professionnel. Il deviendra joueur autonome sans compensation mercredi après avoir passé la dernière campagne chez les Capitals de Washington.

Citant Matt Keator, l’agent de l’arrière d’expérience, la même source a précisé que le principal concerné se trouve dans son pays natal avec sa famille. «Il travaille fort et se garde toutes les options ouvertes. Il n’y a pas d’urgence avec lui», a indiqué son représentant.

Le tireur gaucher a récolté deux buts et huit mentions d’aide pour 10 points en 55 rencontres lors du dernier calendrier régulier, tout en affichant un différentiel de +5. Le gagnant du trophée Norris en 2008-2009 avec les Bruins de Boston a remporté la coupe Stanley dans l’uniforme de cette équipe au printemps 2011.

Depuis trois ans, Chara a signé des ententes d’un an. À Washington, il a obtenu 1,525 million $.

Kurtis MacDermid ne jouera pas à Seattle

Réclamé par le Kraken de Seattle au repêchage d’expansion la semaine dernière, le défenseur Kurtis MacDermid a été échangé mardi à l’Avalanche du Colorado, en retour d’un choix de quatrième tour à l’encan amateur de 2023.

MacDermid, 27 ans, n’a jamais été sélectionné au repêchage de la Ligue nationale. La saison passée, il a disputé 28 matchs avec les Kings de Los Angeles, amassant deux buts et autant de mentions d’aide, en plus de présenter un différentiel de -14.

En 118 rencontres, il a totalisé 17 points et 151 minutes de pénalité.

Jaroslav Halak bientôt de retour au nord de la frontière?

Le gardien Jaroslav Halak et les Canucks de Vancouver pourraient en venir à une entente qui sera officialisée mercredi, journée d’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey.

Selon ce qu’a indiqué mardi le site The Athletic, les deux parties plancheraient sur un contrat dont les paramètres restent inconnus à ce jour. Le Slovaque ne sera pas de retour à Boston, où il s’est retrouvé troisième dans la hiérarchie des gardiens des Bruins à la fin de la dernière campagne, derrière Tuukka Rask et Jeremy Swayman.

Si son association avec les Canucks se confirme, Halak retournera jouer avec un club canadien pour la première fois depuis son départ du Canadien de Montréal, qui l’avait échangé aux Blues de St. Louis le 17 juin 2010. Durant la plus récente saison, il a maintenu une fiche de 9-6-4, une moyenne de buts alloués de 2,53 et un taux d’efficacité de ,905.

Le double récipiendaire du trophée William-M.-Jennings a complété un pacte d’un an et de 3,5 millions $ en 2020-2021.

Rapprochement entre Gabriel Landeskog et l’Avalanche?

Le capitaine de l’Avalanche du Colorado, Gabriel Landeskog, aurait sur la table une lucrative proposition contractuelle de longue durée, à quelques heures de l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale.

Selon ce qu’a rapporté mardi après-midi le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, la formation de Denver a offert un pacte de sept ans et de 49 millions $ à son attaquant. Également, l’ajout d’une huitième année à l’entente potentielle n’est pas exclu. Cependant, les «Avs» ont tout intérêt à régler le dossier d’ici mercredi midi, car quelques clubs seraient intéressés à acquérir le numéro 92.

Au cours des dernières semaines, les médias ont évoqué les négociations difficiles entre les deux parties. Par contre, le directeur général Joe Sakic a déclaré en conférence de presse le weekend passé qu’il avait toujours confiance de garder Landeskog sous son giron.

Celui-ci a totalisé 52 points, dont 20 buts, en 54 rencontres pendant la plus récente campagne. Il a conclu un pacte de sept ans et de 39 millions $ en 2020-2021.

Patrick Laine dit oui aux Blue Jackets

Patrick Laine aurait accepté l’offre qualificative des Blue Jackets de Columbus bonne pour une saison qui lui rapportera 7,5 millions $.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman sur Twitter, mardi. À l’échéance de l’entente, l’attaquant deviendra à nouveau joueur autonome avec compensation, puis aura l’occasion de devenir libre comme l’air à partir de juillet 2023.

Le Finlandais avait été acquis des Jets de Winnipeg en compagnie de Jack Roslovic en retour du Québécois Pierre-Luc Dubois, en janvier dernier. Il est reconnu comme étant un tireur d’élite, mais qui a des lacunes au niveau de la défensive et de l’éthique de travail.

Sous les couleurs des Jackets, Laine a marqué 10 buts et récolté 11 mentions d’aide en 45 affrontements. Il avait du mal à s’entendre avec l’ex-entraîneur-chef de l’équipe, John Tortorella.

Laine a déjà touché la cible 44 fois lors d’une même saison, en 2017-2018, et l’a fait à 150 reprises depuis qu’il a été repêché au deuxième rang au total de l’encan amateur de 2016. Il a inscrit 271 points en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et en a ajouté 16 en 24 duels éliminatoires.

Mike Reilly poursuivra son aventure avec les Bruins

Le défenseur Mike Reilly et les Bruins de Boston se seraient entendus pour prolonger leur association pour une période de trois ans.

Selon Pierre LeBrun, du site sportif The Athletic, l’ancien patineur du Canadien de Montréal a obtenu un salaire annuel de trois millions $. L’arrière de 28 ans aurait pu devenir joueur autonome sans compensation mercredi.

Obtenu des Sénateurs d’Ottawa dans une transaction réalisée le 11 avril dernier, Reilly a amassé huit mentions d’aide en 15 parties de la saison régulière dans l’uniforme des Bruins. Il a aussi fourni quatre aides en 11 rencontres éliminatoires.

En plus de porter les couleurs de Boston, des «Sens» et du Bleu-Blanc-Rouge, le choix de quatrième ronde (98e au total) du repêchage de 2011 a aussi évolué avec le Wild du Minnesota dans la Ligue nationale de hockey.

Reilly a touché la cible à huit reprises et contribué à 72 réussites de ses coéquipiers pour un total de 80 points en 259 matchs dans le circuit Bettman.

Nate Schmidt fait ses valises pour Winnipeg

Le défenseur des Canucks de Vancouver Nate Schmidt a été échangé aux Jets de Winnipeg, mardi.

En retour, les Canucks ont obtenu un choix de troisième tour au repêchage de 2022. Schmidt a également accepté de lever sa clause de non-échange pour faciliter la transaction.

L’équipe de la Colombie-Britannique était allée chercher les services du défenseur en octobre dernier, et ce, en échange d’un choix identique à celui qu’elle a reçu.

En 54 parties dans l’uniforme des Canucks, l’arrière de 30 ans a récolté 15 points, dont cinq filets. Il commande un salaire de 5,950 millions par campagne jusqu’en 2025.

Schmidt a été l’une des têtes d’affiche du repêchage d’expansion qui a permis aux Golden Knights de Vegas d’entrer dans la Ligue nationale de hockey en 2017 (LNH).

Au sein du circuit Bettman, l’athlète natif du Minnesota a disputé un total de 450 matchs, amassant 155 points au passage. Il a aussi participé à 68 duels en séries éliminatoires.

Brandon Montour reste avec les Panthers

Brandon Montour et les Panthers de la Floride se sont entendus mardi sur les modalités d’un contrat de trois saisons d’une valeur totale de 10,5 millions $.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste de The Athletic Pierre LeBrun. Montour s’était joint à l’équipe basée à Sunrise un peu avant la date limite des transactions, le 10 avril. Il a obtenu quatre points en 12 matchs depuis qu’il joue pour les Panthers, en plus d’avoir participé aux six duels éliminatoires de la formation en mai.

L’arrière de 27 ans a enfilé deux autres uniformes que celui des Panthers, soit ceux des Ducks d’Anaheim et des Sabres de Buffalo. Au cours de sa carrière, il a participé à 293 affrontements et a accumulé 31 filets pour un total de 109 points.

