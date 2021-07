Tennis: Carol Zhao aurait voulu faire beaucoup mieux

La joueuse de tennis canadienne Carol Zhao s’est avérée une proie facile pour l’Américaine Varvara Lepchenko au premier tour du tournoi de Charleston, en Caroline du Sud, mardi.

La quatrième tête de série et 152e joueuse mondiale l’a emporté en deux manches de 6-1 et 7-5 aux dépens de sa rivale, qui occupe la 297e place du circuit de la WTA.

Dans ce duel de 1h19 min, Lepchenko a réussi six bris en 10 occasions, tandis que Zhao a profité de deux de ses trois chances de bris. La gagnante a dominé 6-1 au chapitre des as et empoché 63 des 102 points disputés. Sur les points joués au premier service, la représentante du pays de l’Oncle Sam a eu le dernier mot 81,8% du temps, tandis que la Canadienne a remporté seulement 51,4% des points avec la première balle en main.

Rebecca Marino est la seule athlète du pays encore en lice à cette compétition. Elle a rendez-vous avec Lauren Davis (94e au monde), des États-Unis, au deuxième tour.