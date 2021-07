Transaction imposante dans la MLS

Les Rapids du Colorado ont obtenu le milieu de terrain Mark-Anthony Kaye du Los Angeles FC (LAFC), mardi.

Pour acquérir l’athlète de 26 ans, Colorado a offert 1 M$ en argent d’allocation, une place de joueur international et un choix de premier tour au prochain repêchage de la Major League Soccer.

«Nous sommes excités d’accueillir Mark-Anthony dans notre équipe et de renforcer notre formation au milieu avec un joueur de son calibre, a déclaré le directeur général Padraig Smith dans un communiqué. Il a été l’un des meilleurs milieux centraux de la ligue dans les dernières années et il a joué un rôle dominant dans le succès de son équipe. Nous avons hâte de le voir intégrer notre groupe au moment où nous amorçons la deuxième moitié de notre saison et que nous tentons d’obtenir une place en séries éliminatoires.»

Présentement avec le Canada à la Gold Cup, Kaye se joindra aux Rapids dès que le tournoi international se conclura.

Évoluant pour le LAFC depuis son arrivée dans le circuit Garber en 2017, Kaye a amassé neuf buts et 18 mentions d’aide en 77 apparitions sur le terrain. Cette saison, il n’a toujours pas touché la cible en 10 rencontres.