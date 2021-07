Un bel exemple de l’importance du quad

Un des rôles de la Fédération québécoise des clubs quads, c’est de développer le réseau de sentiers du Québec. Lorsque l’on constate que des gens de l’industrie privée décident de s’unir pour créer une destination quad, on comprend l’importance de ce loisir comme moteur économique.

Le plus bel exemple de cette nouvelle réalité, c’est le sentier Coureurs des Bois, en Hautes-Laurentides.

« Depuis plusieurs années, le monde du quad a beaucoup évolué au Québec, d’expliquer Danny Gagnon de la Fédération des clubs quads du Québec. Dans les tout débuts, il s’agissait plus d’un gang d’amis qui voulaient se promener en quad en se créant des sentiers. Aujourd’hui, l’évolution a fait en sorte que le quad est devenu une véritable activité de loisir reconnue comme un moteur économique important au Québec. Maintenant, les gens circulent de région en région, font de grands voyages, s’organisent des vacances en quad. Tout est possible. Le sentier Coureurs des bois se veut un bel exemple de collaboration entre la Fédération, les clubs membres et le milieu. »

Ce sentier permet de vivre des aventures en quad sur différents terrains, durant différentes saisons.

UN PARTENARIAT IMPORTANT

Parmi les instigateurs de ce projet unique, on retrouve des hôteliers, des pourvoyeurs et même un concessionnaire de VTT.

Dans les faits, ce sentier offre plusieurs itinéraires qui empruntent de façon régulière les sentiers fédérés. Une grande partie des parcours est sous la responsabilité du Club Quad Destination Hautes-Laurentides.

Pour vous aider à circuler sur les différents parcours, les promoteurs du projet ont développé sur des centaines de kilomètres un système de signalisation qui s’ajoute aux balises et signalisations régulières du club de quad.

Si on jette un coup d’œil sur la carte, on peut constater que six lignes de différentes couleurs vous permettent de circuler en forêt et de visiter les différents membres qui ont fondé le regroupement. Il vous est possible de vivre une randonnée d’une journée, d’une fin de semaine ou encore de vivre une aventure plus longue.

Ce qu’il y a de plus important dans ce système de signalisation spécial, c’est que vous savez en tout temps où vous êtes et ce qui est à votre portée. Dépendamment des saisons, vous pourrez avoir accès à différents sites d’hébergement et de restauration. Il vous est possible d’avoir accès à tous les membres du regroupement en été et en automne. Lorsque l’hiver arrive, une partie seulement du groupe demeure accessible.

En plus des services d’hébergement et de restauration, vous pourrez vous procurer de l’essence et recevoir de l’aide en cas de problèmes sur les sentiers.

Parmi les intervenants qui ont créé ce circuit, on retrouve plusieurs pourvoiries. Ces aubergistes de la forêt sont donc prêts à vous accueillir pour un dîner, une journée ou encore pour un séjour plus long. Lors d’un séjour plus long, vous aurez l’occasion de pêcher si ça vous tente et aussi de découvrir des territoires de l’arrière-pays. Les pourvoyeurs connaissent très bien leur coin de pays. Ils pourront vous faire découvrir des sites uniques.

Les pourvoyeurs sont sans aucun doute les gens qui peuvent vous accueillir en forêt de façon très professionnelle et sécuritaire. Au fil du temps, ils ont créé des infrastructures en pleine nature capables d’offrir un confort et une qualité de repas hors pair. Leur qualificatif d’Aubergistes de la forêt, ils le méritent amplement. Ils sont prêts à vous accueillir dans le respect des mesures sanitaires actuellement en vigueur.

POUR DÉCOUVRIR LE SENTIER

Pour en savoir plus sur le sentier et planifier une aventure dans ce coin de pays, il vous suffit de consulter la Carte Quad Laurentides et celle du Sentier Coureurs des bois. Vous les retrouverez sur le site de Tourisme Hautes-Laurentides.

En téléchargeant l’application iQuad, qui est utilisable sur les sentiers même s’il n’y a pas de connexion internet, vous allez aussi pouvoir conserver les renseignements et les itinéraires qui vous seront utiles.

En plus du Club Quad destination Hautes-Laurentides, trois autres apportent leur contribution au projet. Il s’agit des clubs : Club Quad de Parent, Club Quadri-Laus et Club Quad Vallée de la Gatineau.

Que ce soit pour faire la randonnée Summum, le Tour des Chutes ou découvrir les chutes Windigo, du César et du Serpent, sans oublier les points de vue exceptionnels sur la région, le Sentier Coureurs des bois saura répondre à vos attentes.

Il faut espérer que cette collaboration entre les gens du milieu et les différents clubs quads de cette région soit imitée dans les autres régions du Québec.

CONDUIRE DE FAÇON RESPONSABLE

Depuis le début de l’été, plusieurs accidents de quad ont eu lieu, entraînant des blessures graves et même des décès. Il faut toujours se rappeler de conduire de façon sécuritaire, en respectant les limites de votre véhicule, mais surtout les vôtres. Plusieurs nouveaux adeptes sont dans les sentiers présentement. Ils n’ont pas nécessairement toujours les connaissances requises pour comprendre que la conduite d’un quad ou d’un côte-à-côte implique des notions précises. En fin de semaine dernière, lors d’un séjour de pêche dans la réserve faunique des Laurentides, j’ai vu passer un jeune en quad sur la route à une vitesse folle. Je ne suis pas certain qu’il était pleinement conscient du danger à agir de la sorte. C’est votre responsabilité de conduire de façon sécuritaire.