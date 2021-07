Vaccination: l’Outaouais arrive bon dernier

L’Outaouais figure au dernier rang des régions du Québec en ce qui a trait au pourcentage de résidents qui ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

• À lire aussi: Québec confiant que la vaccination mixte soit reconnue «d’ici quelques semaines»

• À lire aussi: COVID-19: 73 nouveaux cas et aucun décès au Québec

La couverture vaccinale en Outaouais se chiffre à 68,4%, bien loin derrière la moyenne du Québec, qui s’établit à 73,1%. En fait, seule une autre région de la province n’atteint pas la barre des 70%, soit le Nord-du-Québec avec une note de 69,9%.

«Il est difficile d’expliquer les raisons pour lesquelles l’Outaouais accuse un tel retard. Chose certaine, nous faisons tout en notre possible pour tenter de rattraper cet écart», a répondu Frédérique Morin, coordonnatrice à la vaccination COVID-19 au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO).

Le CISSSO met présentement en place différentes stratégies pour inciter certains groupes cibles à recevoir une première dose de vaccin. Des équipes seront entre autres déployées à cette fin dans différents milieux et événements populaires.

Conséquences désastreuses?

L’Outaouais pourrait être plus sujet à une quatrième vague ou à une hausse de cas soudaine vu ce faible taux de vaccination.

«La vaccination demeure avant tout un effort collectif si nous voulons éviter une quatrième vague aux conséquences désastreuses. Nous sommes dans une course contre le variant Delta. Plus les gens sont vaccinés, plus la région sera protégée», a précisé Mme Morin.

Ces piètres résultats en matière de couverture vaccinale ne se reflètent toutefois pas dans le nombre de cas confirmés. Selon les dernières données disponibles, l’Outaouais détenait un taux de contamination de 3126,1 personnes par 100 000 habitants, ce qui place la région au neuvième rang à l’échelle provinciale.

Au moment d’écrire ces lignes, mardi, il n’y avait que sept cas actifs en Outaouais. Aucune personne n’était hospitalisée en raison de la COVID-19. Au total, 13 cas du variant Delta ont été recensés dans la région depuis le début de la pandémie.

À VOIR AUSSI