DROUIN TESSIER, Monique



Au CHSLD de la Villa Soleil, à Saint-Jérôme, le 22 juillet 2021, est décédée à l'âge de 81 ans, Madame Monique Drouin, épouse de feu Jean-Claude Tessier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Céline, Pierre (Benoit Desjardins), Michel (Josée Latreille) et Hélène (Daniel Castonguay), ses petits-enfants Michaël, Vincent, Marc-Antoine, Cynthia et Marie-Pier, ses arrière-petits-enfants Édouard, Éloi, Laurence et Raphaël, ses frères et soeurs Yvon (feu Paulette), Olivette (Jean-Yves), Guy (Francine) et Micheline (Christian), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera le vendredi 30 juillet 2021 à compter de midi au:LACHUTE (QC) J8H 1M3www.salonrolandmenard.comUne cérémonie funéraire suivra à 14h30.