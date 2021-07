ALLAIRE, Yves



À Montréal, le 23 juillet, à l'âge de 80 ans, est décédé Yves Allaire, époux de feu Manon Gauthier.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François et Geneviève (Martin Audet), ses petits-enfants, ses frères Jean-Marc et François, sa soeur Louise (Xavier Chamorel) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 31 juillet à 11 h en l'église Sainte-Bibiane (boul. Saint-Michel angle rue Dandurand).www.jaguilbault.com