CLOUTIER, Pierre



De Lavaltrie, le 24 juillet 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Pierre Cloutier, époux de madame France L'Archevêque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois fils: Yanick (Pascale), Sébastien (Karine) et Jean-Philip (Mylène), ses petits-enfants: Gabriel, Nathan, Sara-Maude, Nora, Samuel, Benoît, Émile, Heidi, Edward, Élizabeth et Charles-Antoine, son arrière-petite-fille Ava-Line, ses frères et sa soeur: Jean (Christiane), Jacques (Jacinthe), Louise (Antoine) et François, sa belle-mère Denise Rivest, ses beaux-frères et belles-soeurs: Lisette, Colette, Luc (Francine) et Manon (Daniel), neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 1er août, de 10h à 12h et de 13h à 15h30 au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 15h30 en la chapelle.La famille désire remercier le personnel de l'hôpital Pierre-Le Gardeur.