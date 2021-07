AGANIER-BRODEUR, Claudine



À la maison Victor-Gadbois de St-Mathieu de Beloeil, le 24 juillet 2021 est décédée, à l'âge de 62 ans, Mme Claudine Aganier épouse de Alain Brodeur demeurant à Verchères.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Mathieu (Afshan) et leur fille Eshana Elodie, Maxime et Philippe, ses parents Réal Aganier (Denise L'Étoile), sa soeur Francine, son frère Stéphane, ses beaux-frères et ses belles-soeurs Denis (Linda), Yves (Johanne) et Eric (Johanne), ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances à la:4 RUE ST-ANDRÉ À VERCHÈRES.le vendredi 30 juillet de 10 heures à 13h45. Les funérailles seront célébrées le jour même à 14 heures à l'église St-François-Xavier de Verchères suivie de l'inhumation au Cimetière de Verchères.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRES / TÉL: 450-583-3511Pour ceux et celles qui le désire, des dons à la maison Victor-Gadbois seraient appréciés. Formulaires disponibles à la résidence funéraire.