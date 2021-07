CLOUTIER, Paul



Le 30 mai 2020, est décédé Paul Cloutier âgé de 88 ans, retraité de la Sûreté du Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Cathy) et Jeannine (Jean), ses petits-enfants Joanie (Jonathan), Jessica, Megan, Charle Olivier, son arrière-petite-fille Dahlia, ainsi que sa fratrie Georges, Raymond, Jeannine et plusieurs nièces et neveux.Une cérémonie aura lieu lors de l'inhumation des cendres le samedi 31 juillet 2021 à 10h30 au cimetière de la paroisse de La Purification (445 Notre-Dame, Repentigny).