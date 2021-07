AUMONT, Gilles



À Joliette, le 25 juillet 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gilles Aumont, fondateur de Joliette Toyota, époux de Paula De Visch, demeurant à Joliette.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Nathalie Aumont (Marc Daigle), ses petits-fils: Fred et David, ses frères, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Claude Aumont (feu Madeleine Perreault), André Aumont (Ginette Nadeau), Louise Aumont (Gilles Turgeon), Céline Aumont, Lorraine Aumont (Gérard Soulière), André De Visch (Odette Thibault), Daniel De Visch, Pauline Bouchard (feu Raymond De Visch), plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que tous les clients et employés de la grande famille Joliette Toyota.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière.La famille vous accueillera le jeudi 29 juillet 2021 de 19h à 21h et le vendredi 30 juillet dès 10h30 au salonJOLIETTEwww.ftheriault.comLes funérailles auront lieu le vendredi 30 juillet 2021 à 14h à la Cathédrale de Joliette.L'urne sera déposée au columbarium du Salon F. Thériault inc. de Joliette en privé à une date ultérieure.Étant donné les mesures sanitaires actuelles, un maximum de 50 personnes est admis au salon au même moment mais une rotation est permise. Un registre des visiteurs est aussi obligatoire. Merci de votre compréhension.