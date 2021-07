PARÉ, Anne-Marie



Entouré des siens, le 11 juillet 2021, à l'âge de 62 ans, est décédée Anne-Marie Paré, épouse de Gilles Peltier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Claire (feu Guy), ses enfants Anne et François (Sarah), ses petits-fils Xander et Ashton, ses frères et soeurs Jean-Marc, Élisabeth (Claude), Lynne (Jean), Dominique (Gabriel) et Christian (Diane), sa soeur spirituelle Hélène, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le dimanche 1er août 2021 de 13h à 16h. Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 16h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.