GOULET, Armand



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Armand Goulet, le 15 juillet à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Claudette Lalande, sa fille Johanne et son fils Pierre (Anne K. Murray), son petit-fils Joël, son frère Jacques (Thérèse Gagnon) et sa soeur Jeannine, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Ses cendres seront inhumées au cimetière de St-Jude près de ses parents.