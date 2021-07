BOLDUC, Guy



À Montréal, le 25 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé Guy Bolduc. Il rejoint sa première épouse Suzanne Ouellette et sa soeur Monique.Il laisse dans le deuil son épouse Renée Piché, son fils Marc (Marie-France), ses petites-filles Camille et Sophie, ses belles-filles Christiane Day et ses enfants Eric et Karine Etchevarria, Caroline Day, son frère Pierre (Lucille), ses soeurs Yvette, Suzanne ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 août 2021 de 14h à 17h au Complexe Urgel Bourgie, 6700 Beaubien estSuivra une liturgie de la Parole à 17h en la chapelle du Complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.