BÉDARD, Welly



Au CHUM, le 18 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Welly Bédard, fils de feu Désiré Bédard et de feu Jeanne Demers.Il était le conjoint d'Élise Marcogliese (époux de feu Murielle Arguin). Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Jean- François Dalpé), Guylaine (François Vaillancourt), Marlène (Richard Leclerc), Julie (Jean Pelletier), ses petits-enfants : Martin, Pierre-Luc et Guillaume Dalpé, Anne-Sophie Vaillancourt, Noémie et Olivier Leclerc, Amélie, Mathieu et Léa Pelletier, ses soeurs et frères : Feu Jacqueline (feu Simon Daigle), Maurice (Gisèle Migneault), feu Simone (feu Laurent Boisvert), Françoise (feu Émile Laroche), feu Anita (Lionel Hamel, Rose Garant), Lucienne (feu Michel Paquet), Hélène (feu Etienne Bergeron), Irenée (Simone Côté), Aline (Réal Lagarde), Rollande (Fernand Bergeron), Rolland (Raymonde Hébert), feu Fernande (feu Jean Fortier), ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Arguin : feu Adrien (Denise Poulin), feu René (feu Gemma Morin), Rollande (feu René Saindon), Noëlla (feu Louis Saindon), Jean-Louis (feu Jeanne-Mance Martineau), Cécile (feu Roger Allaire), feu Patricia (feu Gilles Parent), Léon (Marthe Bissonnette), feu Louisette (Yvan Gagnon-Nicole Caron), Gemma (Simon Dubois), Dorys (Marcel Roberge), plusieurs neveux et nièces ainsi que des amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 juillet 2021 de 16h00 à 20h00 au complexe funéraire:La famille recevra les condoléances le samedi 31 juillet 2021 à partir de 10h00 à l'Église St-Pie-X avant les funérailles. Les funérailles seront célébrées le samedi 31 juillet 2021 à 11h00 à l'Église St-Pie-X, 1065 Boulevard Pie-X, Laval, QC H7V 3B2.La famille tient à remercier Dr. Alain Duclos et le personnel du CHUM pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation du CHUM ou la Fondation québécoise du cancer serait grandement apprécié en sa mémoire.