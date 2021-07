DESJARDINS (née BASTIEN)

Denise



À Laval, le 10 juillet, à l'âge de 85 ans, est décédée Denise Bastien, épouse de feu Gaëtan Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon et Benoit (Mélanie), ses petits-enfants : Vincent, Félix-Antoine et Alexanne, ses frères et soeurs, ainsi que nombreux parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque Est, Laval le samedi 7 août à 10h suivies de l'inhumation au cimetière du même nom.