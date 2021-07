LACHAPELLE, Bernard



7 août 1929 - 30 avril 2021Le vendredi 30 avril 2021 est décédé Bernard Lachapelle à l'âge de 91 ans à l'Institut de Cardiologie de Montréal suite à des problèmes cardiaques. Il était le 16e et dernier enfant de la famille, et il est le dernier de la famille à décéder.Il laisse dans le deuil ses deux fils Pierre et Marc, ses belles-filles Céline, Lucie et Sandra et tous ses sept petits-enfants et dix-sept arrière-petits-enfants.Les dons à l'Institut de Cardiologie sont souhaités en souvenir de l'excellent service reçu à cette institution.Nous allons célébrer sa vieà l'église Saint-François de Sales située au 7070 boulevard des Mille-Îles, Laval, QC, H7A 4B3.nous acceptons vos voeuxcélébration en église•Veuillez confirmer votre présence(marclachapelle24@gmail.com)nous allons vous offrir un petit goûter (selon les normes de la Santé publique) pour, nous avons déjà réservé des chapiteaux au cas où.