Geoff Molson : le Canadien va «réévaluer la situation» de Logan Mailloux

Pendant que le marché des joueurs autonomes battait son plein dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le propriétaire du Canadien de Montréal, Geoff Molson, s’est exprimé pour la première fois à propos de la sélection de Logan Mailloux, indiquant que l’organisation allait «réévaluer la situation» au cours de l’année.

Ainsi, Mailloux ne pourra prendre part à aucun camp avec le club cette année. S’il épaulera le jeune homme dans son engagement à devenir une meilleure personne, le Tricolore reconnaît qu’il a commis une grave transgression qui ne reflétait pas les valeurs de l’équipe.

«Jouer dans la LNH est un privilège et non un droit, a écrit Molson dans un communiqué. Au cours de l'année, nous réévaluerons la situation et déterminerons si Logan est prêt à joindre notre organisation.»

Échec

Molson a également convenu que le rôle du Canadien dans la société dépasse largement les sphères du hockey. Il a admis que l’équipe avait échoué à comprendre l’impact de cette sélection sur les victimes de crimes sexuels.

Ainsi, il s’engage à ce que l’organisation, avec l’aide d’experts, mette en place un plan pour sensibiliser les jeunes à la violence sexuelle. «À ce stade, seules nos actions auront une plus grande portée que nos paroles», a écrit Molson.

Excuses

Le propriétaire a également tenu à offrir ses excuses, autant à la victime de Mailloux qu’aux partisans et aux autres personnes qui ont été choqués par cette situation.

«D'abord et avant tout, considérant la jeune femme qui est victime de cette situation, je tiens à dire que nous ne banalisons en rien ce qu'elle a subi et continue de subir en raison de ces gestes. Personne, et surtout pas une jeune adulte de 18 ans, ne devrait avoir à vivre une expérience aussi traumatisante que celle qu'elle a vécue. Nous nous engageons à les supporter, elle et sa famille, et à respecter leur vie privée.»

«Nous n'avons jamais eu l'intention de manquer de respect à l'endroit de cette jeune femme, de sa famille, des femmes en général ou des victimes de circonstances similaires en choisissant Logan. Notre décision ne se voulait aucunement une caution, de quelque manière que ce soit, de la culture de violence envers les femmes.»

Mailloux avait été reconnu coupable d’avoir partagé une photo explicite d’une partenaire sexuelle sans son consentement, au mois de novembre dernier en Suède. Il a demandé aux équipes de la LNH de ne pas le repêcher, mais le CH l’a malgré tout sélectionné au premier tour, vendredi.

