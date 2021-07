Affaire Mailloux: un actionnaire soulagé que Molson s’excuse

Après avoir refusé de s’immiscer dans les affaires du Canadien, le Fonds de solidarité FTQ, l’un des principaux actionnaires du club de hockey, a finalement affirmé, mercredi, avoir fait part de son malaise à la direction du CH à propos du repêchage controversé de Logan Mailloux.

Dans un premier temps, le Fonds n’avait pas voulu commenter la gestion du club de hockey. « Dans ce cas-ci comme dans n’importe quelle autre décision de repêchage ou de gestion des opérations courantes du club, nous ne faisons pas de commentaires », avait souligné l’institution lundi.

Mais dans un geste exceptionnel, le Fonds FTQ s’est défendu d’avoir gardé les bras croisés durant la controverse.

« On n’a pas été consulté dans la décision du CH. Nous avons partagé notre profond inconfort auprès des personnes concernées », a souligné Diane Lafontaine, vice-présidente aux communications au Fonds FTQ, lors d’un entretien avec Le Journal.

Il n’est pas question à cette heure-ci de mettre un terme au partenariat avec le CH et l’institution a estimé que les excuses du propriétaire allaient dans le bon sens. « On apprécie que le Canadien ait reconnu son erreur et qu’il se soit excusé », a-t-elle affirmé.

Puisque le Canadien a limité au minimum l’accès des journalistes au point de presse de Molson, il a été impossible de savoir si c’est la pression populaire ou, justement celle des commanditaires, des actionnaires et des partenaires de l’équipe, qui l’a incité à prendre le blâme et à qualifier la décision de ses hommes de hockey «d’erreur de jugement».

Un engagement fort

Le Fonds croit d’ailleurs que les engagements du CH permettront d’envoyer un message fort à la société. « Geoff Molson, c’est un partenaire de longue date du Fonds. C’est un homme de cœur. Il s’engage à amplifier les efforts de sensibilisation à l’égard de la violence faite aux femmes et d’aider les personnes violentes. On trouve que dans toute cette histoire-là, ce sera une parcelle de positif », a souligné la vice-présidente.

Jusqu’à maintenant, aucun actionnaire n’avait osé critiquer publiquement le club de hockey, notamment Bell, qui est un partenaire important du CH.